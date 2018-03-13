Şehide son görev

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Göksel Koç'un (40) cenazesi memleketi Isparta'da toprağa verildi.
Şehit Koç'un Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınması için Keçiborlu ilçesi Kozluca köyündeki baba evine getirildi.
İÇİŞLERİ BAKANI DA TÖRENE KATILDI
Daha sonra şehit Koç için 19 Mayıs İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen törene, şehidin yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, belediye başkanları, Kıbrıs gazileri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.
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