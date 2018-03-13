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Şehide son görev

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 15:42 | Son Güncelleme

Ağrı'da teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Koç'un naaşı, Isparta'da defnedildi. Törene İçişleri Bakanı Soylu ile Jandarma Genel Komutanı Çetin de katıldı. Vatandaşlar şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Yüzlerce kişi okul bahçesinde yapılan törene akın etti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Göksel Koç'un (40) cenazesi memleketi Isparta'da toprağa verildi.

Şehit Koç'un Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınması için Keçiborlu ilçesi Kozluca köyündeki baba evine getirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI DA TÖRENE KATILDI

Daha sonra şehit Koç için 19 Mayıs İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen törene, şehidin yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, belediye başkanları, Kıbrıs gazileri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı şehit Jandarma Uzman Çavuş Göksel Koç

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