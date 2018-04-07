HABER

Şehidi 900 nüfuslu ilçede binlerce kişi uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 16:41 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 askerden Kırklarelili Uzman Çavuş Anıl Yalap, memleketi Kırklareli'nin 900 nüfuslu Kofçaz ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/KOFÇAZ(Kırklareli),(DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 askerden Kırklarelili Uzman Çavuş Anıl Yalap, memleketi Kırklareli'nin 900 nüfuslu Kofçaz ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da katıldığı törende şehit oğlunun tabutuna sarılan Kıymet Yalap, "Annen kurban olsun sana yavrum. Doyamadım ben sana yavrum. Yavrum anneni görüyor musun burada" diye gözyaşı döktü. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan 29 yaşındaki Uzman Çavuş Anıl Yalap, dün gece düzenlenen askeri törenin ardından uçakla Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine oradan da karayoluyla Kırklareli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Bu sabah hastaneden alınan şehit Anıl Yalap'ın cenazesi baba ocağı olan Kırklareli'nin Kofçaz ilçesine bağlı Tastepe köyüne getirilerek helallik alındı. Ardından cenaze tören için 900 nüfuslu Kofçaz Merkez Camii'ne getirildi. Buradaki tören Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, 55'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Cihan Uzun, 5'ni Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Ak Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsonmaz, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, şehidin annesi Kıymet, babası Elmas, kardeşleri Kemal ve Nuri ile binlerce kişi katıldı. "YETİM KALMASIN DİYE SEVGİLİSİNİ BIRAKMIŞ" Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Çukurca'da şehit olan Anıl Yalap'ın 2 yıl önce asker olduğunu ve şehit olabileceği düşünerek sevgilisini bıraktığını söyledi. Müftü Demirtaş, "Dün şehit ailemizi ziyaret ettim. Burada bana yaralı olduğu halde şehit arkadaşlarına ihanetlik olmasın diye geri döndüğünü ve sevgilisini, çocukları olduğunda yetim kalmasını istemediğini bıraktığını söylediiler" şeklinde konuştu. Cami bahçesine tekerlekli sedye ile gelen şehit annesi Kıymet Yalap, taziyeleri kabul ettikten sonra oğlunun tabutuna sarıldı. Tabutun önündeki fotoğrafını öpen anne Yalap, "Annen kurban olsun sana yavrum. Doyamadım ben sana yavrum. Yavrum anneni görüyor musun burada?" diye gözyaşları döktü. ŞEHİDİ BİNLERCE KİŞİ UĞURLADI Kofçaz Merkez Camii'nde Milli Bakanı Yılmaz'ın da katıldığı öğle namazının ardından şehit Anıl Yalap'ın cenazesi omuzlarda cenaze aracına taşındı. Ardından askeri bando eşliğinde şehit Anıl Yalap Tastepe köyü mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. 900 nüfuslu köyde şehidi son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı.

Üniversitede katliam yapan saldırgan için karar verildiÜniversitede katliam yapan saldırgan için karar verildi
Yunanistan işgale hazırlanıyor! Yunanistan işgale hazırlanıyor!
Pentagon'dan Trump'a tepki: DedikoduPentagon'dan Trump'a tepki: Dedikodu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! Dümeni kilitlenen gemi yalıya çarptı

İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! Dümeni kilitlenen gemi yalıya çarptı

Taksim İlk Yardım Hastanesi'nden yine duman yükseldi

Taksim İlk Yardım Hastanesi'nden yine duman yükseldi

CHP Çorum mitinginde Rabia işareti yapınca ortalık karıştı

CHP Çorum mitinginde Rabia işareti yapınca ortalık karıştı

Serkan Çelebi yakalandı!

Serkan Çelebi yakalandı!

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! İşte 2018 YÖKDİL sınav sonucu sorgulama sayfası

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! İşte 2018 YÖKDİL sınav sonucu sorgulama sayfası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.