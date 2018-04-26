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Şehidi binlerce kişi uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 15:57 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İsmail Cesur (28), memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidi binlerce kişi uğurladı

Şehit evi önünde fenalaşan İsmail Cesur'un 15 gün önce nişanlandığı Ayşe Bostancı, müdahale edildiği ambulansın arka kapısının camından bakarak nişanlısının cenazesinin gelmesini bekeldi. Bostancı, şehit nişanlısını tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü.

Şehit Uzman Çavuş İsmail Cesur'un cenazesi, bugün memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine getirildi. Kent girişinde araç konvoyuyla karşılanan şehit Cesur'un cenazesi, helallik alınması için baba evine götürüldü. Evin önünde cenazeyi bekleyen Cesur'un 15 gün önce nişanlandığı Ayşe Bostancı, fenalaşınca ambulansla alındı. Bostancı, ambulansın arka kapısının camından bakarak, nişanlısının naaşının yolunu gözledi.

Şehit Uzman Çavuş İsmail Cesur'un cenazesi, alınan helalliğin ardından dini ve askeri törenin yapılacağı Hükümet Meydanına götürüldü. Törene, Konya Valisi Yakup Canbolat, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Burada oğlunun tabutunun başına gelen anne Fatma Cesur, ''Kuzum, senin yokluğuna nasıl dayanacağım'' diyerek ağladı. Nişanlısı Ayşe Bostancı da tabutu öpüp, gözyaşı döktü.

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Cenaze namazında şehidin babası İbrahim Cesur, Ankara'da uzman çavuş olarak görev yapan oğlu Mustafa Cesur ile birlikte saf tuttu. Kılınan cenaze namazının ardından İsmail Cesur'un cenazesi, Seydişehir Şehitliği'ne defnedildi.

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Anahtar Kelimeler:
şehit Diyarbakır Konya Uzman Çavuş İsmail Cesur

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