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Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 21:48 | Son Güncelleme

Erzurumlu sağlık görevlisi Burak Tatar, Afrin’de askeri aracın mayına isabet etmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit düştü. Patlamada 3 asker de yaralandı.

Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu

‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında Erzurum’dan geçici görevle Afrin’e giden UMKE paramedik sağlık personeli Burak Tatar, bugün saat 17.25 sıralarında Kestele Hidirya bölgesinde askeri aracın mayına isabet etmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit düştü. Şehit Tatar’ın cenazesi yarın öğle namazını müteakip Narmanlı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Güzelova (Tufanç) Mahallesinde defnedilecek.

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AFYON KARAHİSAR'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Karabük’ün Yenice ilçesinde cezaevi aracının şarampole yuvarlanması sonucu 2 asker şehit oldu, 14 kişi yaralandı. Şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Oğuzhan İnan’ın acı haberi baba evi Afyonkarahisar’a ulaştı.

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Edinilen bilgiye göre, kaza, Karabük’ün Yenice ilçesinde Şeker Kanyonu İncebakacaklar köyü mevkiinde meydana geldi. Dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını Hüsnü Kalaycı’nın cezaevinde olan kardeşi, ağabeyinin bugünkü defin törenine tutuklu kaldığı cezaevinden izin alarak katıldı. Cenazenin ardından tutuklu mahkum Gurbet Kalaycı’nın bulunduğu cezaevi aracı, dönüş yolunda şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 uzman çavuş şehit olurken, aralarında mahkum ve askerlerin bulunduğu 14 kişi de yaralandı.
Kazada şehit olan askerlerden, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlı Okçular köyü ikametli Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan İnan’ın acı haberi askeri erkan eşliğinde baba evine ulaştı. Şehit evine askerler eşliğinde Türk Bayrağı asıldı.

Öte yandan, Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan İnan, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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Afrin şehit asker PKK

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Mekanın cennet olsun inşallah ŞEHİDİM :(
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