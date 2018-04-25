Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Halep'in Mera kasabasında Piyade Uzman Çavuş İdris Özer, dün gece görevli olduğu üs bölgesinde kalp krizi geçirdi. Silah arkadaşlarının durumu fark etmesiyle bölgedeki hastaneye kaldırılan uzman çavuş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Ölümü ile arkadaşlarını yasa boğan İdris Özer'in cenazesi sabah saatlerinde sınırdan geçirilerek Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Otopsisinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen Şehit Piyade Uzman Çavuş İdris Özer'in cenazesinin memleketi Osmaniye'de düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.

OSMNİYE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



Evli ve 3 çocuk babası Uzman Çavuş İdris Özer'in şehit olduğu haberi, babası Dede Özer ve annesi Nazire Özer'e sağlık ekibi eşliğinde verildi. Şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı. Uzman Çavuş Özer'in, yarın öğle namazının ardından Akyar köyünde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

OSMANİYE'NİN 256'NCI ŞEHİDİ



Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz, Piyade Uzman Çavuş İdris Özer'in kentin 256'ncı şehidi olduğunu söyledi

DHA

