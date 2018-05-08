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Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 18:50 | Son Güncelleme

Hakkari`nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin karşısında, Irak`ın kuzeyinde bulunan Sare Batin bölgesinde, operasyonda olan askerlerle PKK`lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker`in acı haberi memleketi Sivas`a ulaştı.

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Irakın kuzeyinde bulunan Sare Batin bölgesinde operasyonda olan askerler bir grup PKKlı teröristle karşılaştı. Çıkan çatışmada 1 ay önce Hakkari Jandarma Özel Harekat Komando Bölüğünde göreve başlayan Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker şehit oldu.

şehit

İHA

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