Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Irakın kuzeyinde bulunan Sare Batin bölgesinde operasyonda olan askerler bir grup PKKlı teröristle karşılaştı. Çıkan çatışmada 1 ay önce Hakkari Jandarma Özel Harekat Komando Bölüğünde göreve başlayan Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker şehit oldu.
İHA
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