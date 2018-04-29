Şehidimizin kimliği belli oldu

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Kurt Dağı üs bölgesine, terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda 1 asker şehit oldu. 1 aylık er Sedat Mekan'ın Bahçelievler, Çabonçeşme Mahallesi'nde bulunan baba evine acı haber ulaştı. Haberi alan yakınları şehidin adresine geldi. Sokağa belediye tarafından taziye çadırı kurulurken, şehit evine Türk bayrağı asıldı.

2 AYLIK NİŞANLI, 1 AYLIK ASKERDİ

Şehidin babası ve dedesi evin önünde taziyeleri kabul etti. Şehit olan Mekan'ın bir ay önce askere gittiği, 2 ay önce de nişanlandığı öğrenildi.



