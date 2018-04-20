HABER

Şehidin ablasından ders gibi sözler:

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 17:41 | Son Güncelleme

Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından bölgedeki mayın temizliği sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu, Bursa’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin ablasından ders gibi sözler:

Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından bölgedeki mayın temizliği sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu, Bursa’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin ablası, "Benim kardeşim kahraman, onlar hain leş kargaları. Ağlayıp onları güldürmeyeceğiz" dedi.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu’nun cenazesi önce Osmangazi’ye bağlı Maksem Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi. Şehit oğlunun kamuflaj montunu giyerek dışarıya çıkan anne Sevim Çobanoğlu, "Sütüm sana helal olsun, aslan oğlum" diyerek tabutuna sarıldı. Cenaze daha sonra Mihraplı Cami’ine getirildi. Cenaze namazına Başkaban Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP Milletvekili Erkan Aydın, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursa Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman’ın yanı sıra binlerce Bursalı katıldı.
Şehit oğlunu son yolculuğuna uğurlayan abla Ebru Yıldız, "Benim kardeşim kahraman, onlar hain leş kargaları. Ağlayıp onları güldürmeyeceğiz" dedi. Acılı baba Cüneyt Çobanoğlu, cenaze namazının ardından oğlunun tabutunu top arabasına taşıdı. Oğlunun kamuflaj montunu giyerek cenazeye katılan anne Sevim Çobanoğlu ise, "Benim oğlum süt gibi kokardı" diyerek gözyaşı döktü.
Şehidin 6 ay önce evlendiği eşi Yasemin Çobanoğlu da ayakta durmakta güçlük çekerken, yardımına kadın astsubaylar koştu. Eşinin tabutuna sarılan genç kadın gözyaşı döktü.
Askerler tarafından top arabasına konulan Çobanoğlu, Hamitler Kent Mezarlığı’ndaki şehitliğe defnedildi.

Şehidin ablasından ders gibi sözler:

Şehidin ablasından ders gibi sözler:

<img alt="Büyük fire var! Erken seçim Meclis'ten geçti ama "evet" sayısı kafa karıştırdı" src="https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/2436367/2436367-148x74.jpg">Büyük fire var! Erken seçim Meclis'ten geçti ama "evet" sayısı kafa karıştırdı
Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi!
Kulisleri hareketlendirecek çözüm süreci yazısıKulisleri hareketlendirecek çözüm süreci yazısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan

21 Nisan Ehliyet sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

21 Nisan Ehliyet sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Iğdır'daki tüp patlamasında ölü sayısı 4'e yükseldi!

Iğdır'daki tüp patlamasında ölü sayısı 4'e yükseldi!

Sabiha Gökçen'de 23 Nisan yoğunluğu! Uyarı geldi

Sabiha Gökçen'de 23 Nisan yoğunluğu! Uyarı geldi

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Amedsporlu futbolcuların fotoğrafını çektiler, başlarına gelmeyen kalmadı

Amedsporlu futbolcuların fotoğrafını çektiler, başlarına gelmeyen kalmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.