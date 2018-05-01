HABER

Şehidin adı çocuk parkında yaşayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 19:21 | Son Güncelleme

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Kırklarelili Astsubay Piyade Üstçavuş Göktan Özüpek'in adının verildiği çocuk parkı, şehidin doğum gününde düzenlenen törenle açıldı - Şehidin annesi Özüpek: - "Ben Göktan'ımı vatan ve bayrak uğruna şehit verdim. Bu ülkenin Göktan'ları hiçbir zaman bitmeyecek"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediyesi'nce, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Kırklarelili Astsubay Piyade Üstçavuş Göktan Özüpek'in adının verildiği çocuk parkı, şehidin doğum gününde düzenlenen törenle açıldı.

Tören dolayısıyla Karacaibrahim Mahallesi Fatih Caddesi'nde açılan çocuk parkı, Türk bayrakları ve şehit Özüpek'in fotoğraflarıyla donatıldı.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Belediye Bakanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Cihan Uzun, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, şehidin annesi Sevim Özüpek ile Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın yakınları, parkın açılış kurdelesini kesti.

Vali Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyük ve güçlü bir devlet olmasından dolayı her zaman birilerinin hedefinde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tüm zorlukların üstesinden geldiğini ifade eden Çiftçi, Türkiye'nin son olarak 15 Temmuz hain darbe girişimi ile karşı karşıya kaldığını anımsattı.

Türk milletinin bu hainlerden hesap soracağını belirten Çiftçi, "Ben buradan o alçaklara sesleniyorum. Bakın burada çok gururlu iki tane aile var ama bakın siz şu an ne haldesiniz. Şunu da unutmayın ki bu millet sonuna kadar gidecek ve bunun hesabını soracak. Bizim bağımsızlığımızı asla kimse tehdit edemez. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bağımsızlık benim karakterim' sözü de her şeyi anlatmaktadır." diye konuştu.

Çiftçi, şehitleri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını da sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da Özüpek'in, her zaman vatanına ve bayrağına sahip çıktığını bildirdi.

Şehidin bugün doğum günü olduğunu hatırlatarak, terörün bir insanlık suçu olduğuna dikkat çeken Kesimoğlu, terörün her türlüsünün karşısında olduklarını dile getirdi.

Şehidin adının artık parkta yaşayacağını aktaran Kesimoğlu, "Özüpek, bu vatan toprakları için canını verdi. Buradan bir kez daha haykırıyoruz, masum insanlarımızın kanını döken ve bu kandan beslenenler, döktükleri kanda boğulurlar." dedi.

Şehidin annesi Sevim Özüpek ise şehit annesi olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Oğlunun vatan için şehit olduğunu aktaran Özüpek, bu toprakların şehitlerin emaneti olduğunu ifade etti.

Oğlunun adının unutulmaması için çaba harcayan herkese teşekkür eden Özüpek, "Oğlumun kocaman bir yüreği vardı, o yüreğin içerisinde de inancı, vatanı, bayrağı ve onuru vardı. Ben Göktan'ımı vatan ve bayrak uğruna şehit verdim. Bu ülkenin Göktan'ları hiçbir zaman bitmeyecek. Sen rahat uyu oğlum. Unutulmadın, unutulmayacaksın." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, katılımcılara lokma ve ayran ikramında bulunuldu.

Şehidimizin kimliği belli olduŞehidimizin kimliği belli oldu
Şırnak'ta hain saldırı: 1 asker şehitŞırnak'ta hain saldırı: 1 asker şehit
Bu haberi okumadan plan yapmayın!Bu haberi okumadan plan yapmayın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
astsubay Göktan Özüpek şehit

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

İlginizi Çekebilir

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Başbakan Yıldırım'ın peş peşe verdiği müjdelerin ardından CHP'den ilk yorum geldi!

Başbakan Yıldırım'ın peş peşe verdiği müjdelerin ardından CHP'den ilk yorum geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'den flaş Suriye açıklaması: Operasyon başlattık!

ABD'den flaş Suriye açıklaması: Operasyon başlattık!

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!

İran'dan İsrail'e sert yanıt: Sürpriz karşılık vereceğiz ve pişman olacaksınız!

İran'dan İsrail'e sert yanıt: Sürpriz karşılık vereceğiz ve pişman olacaksınız!

Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia! Adaylık teklif etti!

Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia! Adaylık teklif etti!

"Antikapitalist Müslümanlar ölen işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldı

"Antikapitalist Müslümanlar ölen işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.