Şehidin adı çocuk parkında yaşayacak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediyesi'nce, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Kırklarelili Astsubay Piyade Üstçavuş Göktan Özüpek'in adının verildiği çocuk parkı, şehidin doğum gününde düzenlenen törenle açıldı.
Tören dolayısıyla Karacaibrahim Mahallesi Fatih Caddesi'nde açılan çocuk parkı, Türk bayrakları ve şehit Özüpek'in fotoğraflarıyla donatıldı.
Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Belediye Bakanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Cihan Uzun, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, şehidin annesi Sevim Özüpek ile Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın yakınları, parkın açılış kurdelesini kesti.
Vali Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyük ve güçlü bir devlet olmasından dolayı her zaman birilerinin hedefinde olduğunu söyledi.
Türkiye'nin tüm zorlukların üstesinden geldiğini ifade eden Çiftçi, Türkiye'nin son olarak 15 Temmuz hain darbe girişimi ile karşı karşıya kaldığını anımsattı.
Türk milletinin bu hainlerden hesap soracağını belirten Çiftçi, "Ben buradan o alçaklara sesleniyorum. Bakın burada çok gururlu iki tane aile var ama bakın siz şu an ne haldesiniz. Şunu da unutmayın ki bu millet sonuna kadar gidecek ve bunun hesabını soracak. Bizim bağımsızlığımızı asla kimse tehdit edemez. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bağımsızlık benim karakterim' sözü de her şeyi anlatmaktadır." diye konuştu.
Çiftçi, şehitleri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını da sözlerine ekledi.
Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da Özüpek'in, her zaman vatanına ve bayrağına sahip çıktığını bildirdi.
Şehidin bugün doğum günü olduğunu hatırlatarak, terörün bir insanlık suçu olduğuna dikkat çeken Kesimoğlu, terörün her türlüsünün karşısında olduklarını dile getirdi.
Şehidin adının artık parkta yaşayacağını aktaran Kesimoğlu, "Özüpek, bu vatan toprakları için canını verdi. Buradan bir kez daha haykırıyoruz, masum insanlarımızın kanını döken ve bu kandan beslenenler, döktükleri kanda boğulurlar." dedi.
Şehidin annesi Sevim Özüpek ise şehit annesi olmaktan gurur duyduğunu belirtti.
Oğlunun vatan için şehit olduğunu aktaran Özüpek, bu toprakların şehitlerin emaneti olduğunu ifade etti.
Oğlunun adının unutulmaması için çaba harcayan herkese teşekkür eden Özüpek, "Oğlumun kocaman bir yüreği vardı, o yüreğin içerisinde de inancı, vatanı, bayrağı ve onuru vardı. Ben Göktan'ımı vatan ve bayrak uğruna şehit verdim. Bu ülkenin Göktan'ları hiçbir zaman bitmeyecek. Sen rahat uyu oğlum. Unutulmadın, unutulmayacaksın." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından, katılımcılara lokma ve ayran ikramında bulunuldu.
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