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Şehidin adı mahallesinde yaşayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 17:36 | Son Güncelleme

Vatani görevini yaparken Tunceli'de şehit düşen Volkan Karatepe'nin ismini taşıyan meydan törenle hizmete açıldı

İSTANBUL (AA) - Tunceli'de teröristlerce yola döşenen patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 22 Nisan 2016'da şehit olan Jandarma Ulaştırma Onbaşı Volkan Karatepe'nin ismi Esenler'de oturduğu mahallede yapılan meydana verildi.

Esenler Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, içinde şehidin anıtının bulunduğu Volkan Karatepe Meydanı, dualarla açıldı. Açılışa şehidin ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, ilçedeki siyasi partilerin temsilcileri ve şehidin komşularıyla çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan şehidin babası İsmail Karatepe evladının adının Esenler'de yaşamasından duyduğu mutluluğu ve gururu dile getirdi.

Karatepe, "Tepe Meydanı'ydı eskiden buranın adı. Evladım Volkan burada büyüdü. Daha önceden buradan geçtiğimde belki çok bir şey hissetmiyordum ama şimdi burası benim ve ailem için çok anlamlı oldu. Esenler Belediyemiz bana ve aileme o kadar değerli bir hediye verdi ki bu meydanda oğlumun ismi sonsuza dek yaşayacak. Bu vesileyle her zaman bizim yanımızda olan tüm yetkililere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da şunları kaydetti:

"İlk olarak, şehitlerimizin bize emanet bıraktığı bu topraklar için biz de hayatımızı ortaya koyacağımızı her zaman göstermek zorundayız. İkincisi ise şehitlerimizin bize emanet bıraktığı aileleridir. O şehidimizin bize bıraktığı ailesi bizim ailemizdir. Bu inançla, ailesi ne zaman Volkan Karatepe'ye ihtiyaç duyarlarsa, biz Volkan Karatepeler olarak her zaman yanlarında olacağız. Aileden bize bu talep geldiğinde hiç tereddüt etmeden, belediye meclisine havale ettik, oy birliğiyle geçti. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinde de oy birliğiyle geçti ve bu meydanın adı bundan sonra dünya literatürüne Volkan Karatepe Meydanı olarak geçti."

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek ise "Bu ülkede Volkan Karatepe'ler bitmez, bu ülkede vatan için millet için şehit olacak Mehmetçikler bitmez. Bizler de hazırız, yeter ki birlik beraberlik içinde olalım" dedi.

Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin ise şehitlerin ailelerini birer emanet gibi gördüklerini dile getirerek, "Şehidimizin annesi, bizim Kaymakamlığımızın bir mensubu, beraber çalışıyoruz, mesai arkadaşımız. Dolayısıyla kendimi Karatepe ailesinin bir mensubu olarak hissediyorum. Volkan kardeşimin çocukluğu, gençliği burada geçti ve Tunceli dağlarında bölücü terör örgütü mensuplarına karşı bu memleketin evlatları güven ve huzur içinde dolaşsınlar diye yaşamını feda etti. Bu topraklarda biz Volkan Karatepe gibi kahramanlar olduğu müddetçe huzur içinde yaşayacağız ve memleketimizi ileriye taşıyacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tepe Meydanı'nın adının "Volkan Karatepe Meydanı" olarak değiştirilmesini içeren meclis kararı şehidin ailesine teslim edildi.

Esenler Müftüsü Halil Şekerci'nin yaptırdığı dualarla "Volkan Karatepe Meydanı"nın açılış kurdelesi kesildi.

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