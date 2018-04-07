Şehidin adı Menderes’te yaşayacak

Menderes Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak Şehit Emniyet Amiri Doğan Sakarya Parkı’nın temel atma töreni gerçekleşti. Mardin’in Nusaybin ilçesinde teröristlerin açtığı ateşle vurulan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Emniyet Amiri Doğan Sakarya’nın adı Menderes’te yaşatılacak. Menderes Belediyesi tarafından şehidin adını taşıyacak parkın temel atma töreni şehidin sene-i devriyesinde gerçekleşti. Temel atma törenine şehidin ailesinin yanı sıra İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, AK Parti Menderes İlçe Başkanı Mehmet İmre, MHP Menderes İlçe Başkanı Önder Böncü ve vatandaşlar katıldı. Temel atma töreninde konuşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Menderes’te şehitlerimizin adını yaşatmak adına projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bu amaçla Şehit Emniyet Amiri Doğan Sakarya’nın şehit oluşunun sene-i devriyesinde ismini taşıyan parkımızın temel atma törenini gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Bunun yanı sıra Gümüldür’e Şehit Onbaşı Serkan Şentürk Parkımızı, Görece’ye de Şehit Uzman Çavuş Gökhan Bayraktar Parkımızı kazandıracağız. Vatan için canını hiçe sayan şehitlerimizi asla unutmayacağız. Allah tüm şehitlerimizi cenneti ve cemaliyle müşerref kılsın” dedi.

Başkan Soylu’ya teşekkür

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ise “Bazı yiğitler vardır bu vatan uğruna canını hiçe sayarak şehit olur, bazı yiğitler de vatan uğruna canını hiçe sayan şehitleri sonsuza kadar yaşatır. Belediye Başkanımız Bülent Soylu’ya bu güzel projesi için teşekkür ederim. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerim” dedi. Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki de Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu’ya şehitler adına yapmış olduğu çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

Menderes’e çok yakışacak

Cüneytbey Mahallesine yapılacak Şehit Emniyet Amiri Doğan Sakarya Parkı toplam bin 250 metrekare alan üzerine kurulacak olup, 220 metrekaresi yeşil alan, 840 metrekaresi sert zemin olarak tasarlandı. Park içerisinde şehitlik anıtı, yürüyüş yolları, spor aletleri ve çocuk oyun grupları yer alacak.