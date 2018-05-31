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Şehidin adı mezun olduğu okula verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 19:35 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Fuat Demir'in ismi, Muğla'da mezun olduğu okulda yaşatılacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralandıktan sonra tedavi altına alındığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Fuat Demir'in ismi mezun olduğu okula verildi.

Dalaman Gürleyik Ortaokulunun adının Gürleyik Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Fuat Demir Ortaokulu olarak değiştirilmesi dolayısıyla düzenlenen törene, şehidin annesi Zeynep ve babası Enver Demir, Muğla Valisi Esengül Civelek, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve davetliler katıldı.

Vali Civelek, şehidin isminin mezun olduğu okula verilmesinden büyük gurur ve onur duyduğunu söyledi.

Şehit yakınlarının kendilerine emanet olduğunu belirten Civelek, "Vatanımız, bayrağımız, milletimiz için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin bizlere emanet bıraktığı kutsal vatan topraklarımıza, bayrağımıza, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sonsuza dek milletçe sahip çıkacağız." dedi.

Şehitlerin hakkının ödenmeyeceğini vurgulayan Vali Civelek, şöyle konuştu:

"Tüm şehitlerimize minnettarız. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Şehidimizin ismini verdiğimiz Gürleyik Şehit Uzman Onbaşı Fuat Demir Ortaokulunda yüreği vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisiyle dolu vatanperver nice gençler yetiştirilecektir. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Afrin şehidimiz Fuat Demir’le birlikte tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden tüm gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyor, gazilerimize aileleriyle sağlık, afiyet huzur dolu bir yaşam diliyorum."

Okulda şehidin fotoğraflarının bulunduğu Jandarma Uzman Onbaşı Fuat Demir köşesi de oluşturuldu.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Vali Civelek ve beraberindekiler daha sonra şehidin ailesi ve protokol üyeleri ile şehidin kabrini ziyaret ederek dua etti.

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Dalaman Dalaman Gürleyik köyü Muğla şehit fuat demir

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