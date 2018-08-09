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Şehidin adı oğluna verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 13:39 | Son Güncelleme

Şırnak'ta 25 Nisan'da şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akın'ın Manisa'da doğum yapan eşi Şenay Akın, oğluna eşinin adını verdi - Şenay Akın: - "Allah çocuğuma uzun ömür versin. En azından ocağım kapanmadı. Kimse ocağımı söndüremedi. Vatan sağ olsun"

MANİSA (AA) - Dün dünyaya getirdiği oğluna 25 Nisan'da Şırnak'ta şehit olan eşinin ismini veren Şenay Akın, "Allah çocuğuma uzun ömür versin. En azından ocağım kapanmadı. Kimse ocağımı söndüremedi. Vatan sağ olsun." dedi.

Şırnak'ta 25 Nisan'da PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akın'ın eşi Şenay Akın, dün, Manisa'daki özel bir hastanede erkek çocuk dünyaya getirdi.

Oğluna şehit eşinin ismini veren Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 aylık hamileyken eşinin şehit haberini aldığını söyledi.

Eşinin, "Yaşarsam oğlumun adı Mustafa Kemal olacak, eğer bir gün şehit olursam ona benim ismimi verin." vasiyetinde bulunduğunu hatırlatan Akın, kocasının, şehit olmadan bir hafta önce ölümle ilgili konuşmalar yaptığını anlattı.

Şenay Akın, ölümle ilgili konuşma yapınca kızdığı eşinin, "Beni susturma, içimden konuşmak geliyor." dediğini aktardı.

Çok sevdiği eşinin öldüğüne hala inanamadığını vurgulayan Şenay Akın, "Allah çocuğuma uzun ömür versin. En azından ocağım kapanmadı. Kimse ocağımı söndüremedi. Vatan sağ olsun." diye konuştu.

Şırnak merkeze bağlı Soru Tepe mevkisinde 23 Nisan'da PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Jandarma Üstçavuş Sadık Akın, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde 2 gün sonra şehit olmuştu.

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Manisa şehit eşi

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