Şehidin adına kütüphane oluşturuldu

ARTVİN (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Sınır Karakolu'na Ekim 2008'de teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Piyade Onbaşı Muhammet Aydemir adına oluşturulan kütüphane hizmete açıldı.

Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencileri Samet Bayraktar, Hasan Hüseyin Çakıcı, Büşra Okur, Fatma Altun, Eylül Yiğit ile Buse Okumuş, sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Bir dünya, bir çocuk projesi" sloganıyla şehit Aydemir adına kütüphane kurmaya karar verdi.

İş adamlarının da desteğiyle Artvin Merkez Çoruh İlkokulu bünyesinde oluşturulan Şehit Onbaşı Muhammed Aydemir Kütüphanesi, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci'nin yanı sıra şehidin annesi Nazmiye, babası Davut, çocukları Nisa Nur ve Mert Aydemir'in katıldığı törenle hizmete açıldı.

Vali Doğanay, törende yaptığı konuşmada, şehit ile gazi ailelerine devletin ve gönül kapılarının her zaman sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

Kitap okumanın önemine de işaret eden Doğanay, herkesin günde en az bir saat bunu gerçekleştirmesini tavsiye etti.