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Şehidin ailesine şehadet beratı verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 00:20 | Son Güncelleme

Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, 11 Mayıs'ta Şırnak'ta şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak'ın ailesiyle evlerinde iftar açtı, onlara şehadet beratını teslim etti

MANİSA (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak'in Salihli ilçesinde yaşayan ailesine şehadet beratı verildi.

Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, şehidin Durasıllı Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Tuğgeneral Can, şehit Kozak'a rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. İftar öncesi Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Tuğgenaral Can ve beraberindeki komutanlar aile ile iftarlarını açtılar.

Can, yemeğin ardından şehidin dedesi Mustafa, babası Hasan, annesi Gülşen, kız kardeşi Sümeyra ve eşi Rabia Kozak ile sohbet etti.

Ailenin acısını paylaştığını belirten Tuğgeneral Can, vatanın bütünlüğü ve milletin birliği için canlarını feda eden şehitlerin haklarının ödenemeyeceğini söyledi.

Jandarma Teşkilatı olarak şehit ailelerinin emrinde olduklarını ifade eden Tuğgeneral Can, "Bugün şehidimizin ailesiyle iftarımızı açtık. Her zaman onlarla beraber olacağız. Ne zaman bir ihtiyaçları olursa emirlerindeyiz." dedi.

Şehidin babası Hasan Kozak ise kendilerini ziyaret eden komutanlara teşekkür etti.

Zor günlerinde kendilerine sahip çıktıklarını anlatan Kozak, "Vatanımız, milletimiz bölünmesin, bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin. Vatan sağ olsun. Benim bir evladım şehit düştü bir evladım daha olsa onu da gönderirim bende gitmeye hazırım." ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Can, daha sonra aileye, şehadet beratı ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve eşi tarafından yazılan taziye mektubunu teslim etti.

Şırnak merkeze bağlı Soru Tepe mevkisindeki operasyonda 11 Mayıs'ta, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Kozak, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu.

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Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak operasyon PKK Salihli şehit terörist

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