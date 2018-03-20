Şehidin babası son yolculuğuna uğurlandı.

Giresunlu şehit Piyade Er Ahmet Kesgin’in, aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden babası Hasan Kesgin son yolculuğuna uğurlandı.

1996 yılında Siirt Pervari ilçesinde terör örgütü PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Er Ahmet Kesgin’in babası Hasan Kesgin (71) evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehidin babası için Espiye ilçesine bağlı Avluca köyünde cenaze töreni düzenledi. Cenaze törenine Espiye Kaymakamı Yusuf Akın, Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Soğukpınar belde belediye başkanı Özcan Özdemir, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erden Aktaş, ve köylüler katıldı.

Kılınan cenaze namazından sonra Kesgin’in naaşı aile kabristanlığında toprağa verildi.