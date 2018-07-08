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ŞEHİDİN CENAZESİ HELALLİK İÇİN BABA OCAĞINA GETİRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 13:53 | Son Güncelleme

  *Şehidin ve ailesinin Türk bayrakları ile donatılan evininin önünde ailesinden ve mahalle sakinlerinden helallik alındı.

*Şehidin ve ailesinin Türk bayrakları ile donatılan evininin önünde ailesinden ve mahalle sakinlerinden helallik alındı.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Şengüler YEŞİL, İSTANBUL (DHA)
Ağrı'da el bombasının kazaen patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Semih Korkut'un cenazesi baba ocağına getirildi.
Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi Kozluk Karakolu'nda dün el bombasının kazaen patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Semih Korkut'un cenazesi İstanbul'a getirildi. Florya'da bulunan askeri havalimanına getirilen şehidin cenazesi Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde bulunan baba ocağına götürüldü. Şehidin ve ailesinin Türk bayrakları ile donatılan evininin önünde helallik alındı. Bu sırada şehidin 4 yıllık eşi ve annesinin ayakta durmakta zolandığı görüldü. Evinin önünde okunan duaların ardından Şehit Uzman Çavuş Semih Korkut'un naaşı ikindi vakti cenaze namazı kılınmak üzere Zeytinburnu Merkezefendi Camii'ne götürüldü. Şehit Korkut, Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

Görüntü Dökümü:
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-Cenazenin askeri havalimanından çıkışı
-Cenazenin baba ocağına gidişi
-Şehidin evinin önü
-Baba ocağından helallik alınması
-Genel ve detaylar

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