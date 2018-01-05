Şehidin çeyizi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan Yarcan ailesi, 2011 yılında Siirt'te askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan oğulları Abdülkadir Yarcan'ın çeyizi için alınan eşyaları ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Şehit babası Recai Yarcan, yetkililere başvurarak oğlunun ölümünden sonra uzun süredir bir odada sakladıkları çok sayıda eşyayı ihtiyaç sahiplerine vermek istediklerini iletti.

Bunun üzerine Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Sinanoğlu'nun talimatıyla harekete geçen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, ilçe merkezinde üç yoksul aileyi belirledi.

Araçlara yüklenen şehidin çeyizi için alınan eşyalar, söz konusu ailelere ulaştırıldı.

Anlamlı davranışlarından dolayı Yarcan ailesine teşekkür eden Sinanoğlu, "Devletimizin bütün kurumları ve yöneticileri şehit ailelerimiz yanındadır." dedi.

Baba Recai Yarcan, oğlunun acısını halen yaşadıklarını ifade ederek "Bu eşyalar şehidimin çeyizinde alınmıştı, o pek kullanamadı ama umarım yardıma muhtaç ailelere faydalı olur. Bu hayrı yapmamda emeği geçen ilgililere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Elmaser ise şehidin ailesinin çok anlamlı bir işe imza attığını dile getirerek şehit Abdülkadir Yarcan'a Allah'tan rahmet diledi.

(AA)