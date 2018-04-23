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Şehidin emaneti Atakum’a başkan oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 17:25 | Son Güncelleme

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda makamını şehit Piyade Er Umut Bulut’un oğlu Selçuk Yağız Bulut’a teslim etti.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda makamını 6 yıl önce Hakkari Yüksekova’da şehit olan Piyade Er Umut Bulut’un oğlu Selçuk Yağız Bulut’a teslim eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, minik başkanın gerçekleşmesini istediği projeleri dinledi.

Şehidin emaneti Atakum’a başkan oldu

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda makamını şehit Piyade Er Umut Bulut’un oğlu Selçuk Yağız Bulut’a teslim etti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda makamını 6 yıl önce Hakkari Yüksekova’da şehit olan Piyade Er Umut Bulut’un oğlu Selçuk Yağız Bulut’a teslim eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, minik başkanın gerçekleşmesini istediği projeleri dinledi. Bir süreliğine Atakum Belediye Başkanı olan ilkokul 1. sınıf öğrencisi Selçuk Yağız Bulut’a 5. sınıf öğrencisi Duru Nehir Kalpaklıoğlu ve 6. sınıf öğrencisi Yağmur Ece Kalpaklıoğlu da başkan yardımcısı olarak eşlik etti. Atakum ilçesini çok sevdiğini ve burada kendisini mutlu hissettiğini söyleyen minik başkan, telsizle zabıta ekiplerinden bilgi alarak, çevre kirliliği konusunda dikkat etmeleri talimatını verdi. Minik başkan yardımcıları Duru Nehir ve Yağmur Ece Kalpaklıoğlu da Atakum’da yapımı süren Aqua Park’ın bitmesini dört gözle beklediklerini söyledi.

“Bu makamlar sizin"
Öğrencilerle uzun süre sohbet eden ve Atakum’da yapılmasını istedikleriyle ilgili notlar alan Başkan Taşçı, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Bayramı’nı ilçemizde düzenlediğimiz çeşitli organizasyonlarla kutladık. Bu kapsamda bugün Atakum Belediye Başkanlığı makamını kahraman şehidimiz Piyade Er Umut Bulut’un bizlere emaneti olan Selçuk Yağız Bulut’a teslim ettik. İnşallah Allah bu yavrumuza gelecekte güzel makamlar nasip eder. Bizler bu makamlarda gelip geçiciyiz. Makamların asıl sahipleri bugünün çocuklarıdır. Biz çocukların yarınları daha güzel olsun diye çalışan kişileriz. Bugün başkanlık koltuğunu devralan çocuğumuzun bahsettiği konulara karşı duyarlılığı beni fazlasıyla mutlu etti. Biz de bu konular üzerine daha fazla eğileceğiz, verdiği talimatları yerine getireceğiz. Bu vesileyle şehidimiz Umut Bulut’u da rahmetle anıyorum” dedi.
Öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektiren Başkan İshak Taşçı, minik öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.

Şehidin emaneti Atakum’a başkan oldu

Şehidin emaneti Atakum’a başkan oldu

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