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Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 00:02 | Son Güncelleme

Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından bölgedeki mayın temizliği sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu’nun Bursa’daki evi ve evin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO tarafından Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından askerlerin, teröristlerin bölgeye döşedikleri mayınları temizlerken bir mayının patlaması sonucu 31 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu şehit düştü.

Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından bölgedeki mayın temizliği sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu’nun Bursa’daki evi ve evin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO tarafından Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından askerlerin, teröristlerin bölgeye döşedikleri mayınları temizlerken bir mayının patlaması sonucu 31 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu şehit düştü. Şehit Taner Çobanoğlunun acı haberi Bursa’nın Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi’nde yaşayan babası Cüneyt, annesi Sevim Çobanoğlu’na ve Kayseri’de yaşayan eşi Yasemin Çobanoğlu’na verildi.
Şehidin evine ve evinin olduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin evine giden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar burada taziyede bulundu. Öte yandan şehidin cenazesinin, cuma günü ikindi namazını müteakip Bursa Mihraplı Camisi’nde kılınacağı ve ardından Hamitler Şehitliğine defnedileceği öğrenildi.
Öte yandan şehitten geriye kalan Afrin’de çektiği fotoğraflar ise yürekleri dağladı.

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