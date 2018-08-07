Şehidin ismi İzmir'de parkta yaşayacak

İZMİR (AA) - Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun ismi, İzmir'de yapımı devam eden parka verildi.
Balçova Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye meclisi ağustos olağan toplantısında, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Çubukçu'nun isminin parka verilmesi teklifi görüşüldü.
Şehit Çubukçu'nun isminin, Teleferik Mahallesi'nde yapılan 3 bin metrekarelik parka verilmesi kararlaştırıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, şehidin babasının uzun yıllardır Balçova'da esnaf olduğunu belirterek, "Şehit Teğmen Çubukçu'nun anısının yaşatılması için ailesinin böyle bir talebi oldu. Biz de ilgili bakanlıklar ve kurumlarla yaptığımız görüşmeler sonunda bu kararı aldık." diye konuştu.
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