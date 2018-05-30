Şehidin ismi parkta yaşatılacak

Suriye'nin Afrin bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi üzerine şehit olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisi Burak Tatar'ın ismi memleketi Erzurum'da yapılan bir parka verilerek yaşatılacak.
Yakutiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hilalkent semtinde UMKE görevlisi şehit Tatar'a vefa borcunun ödenmesi amacıyla çalışma yapıldı.
Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, belediye olarak şehidin ismini parkta yaşatma kararı aldıklarını belirterek, "Hazirandaki meclis kararıyla bu resmiyet kazanacak." dedi.
Şehitlere vefa gösterilmesinin önemine işaret eden Korkut, "UMKE şehidimizin ismini bu parkta yaşatmak için Burak Tatar ismini verdik. Biz huzur içinde yaşayalım diye şehadet şerbeti içen askerimiz, polisimiz ve sağlık çalışanlarımızın mekanları cennet olsun." ifadesini kullandı.
Erzurum Sağlık Müdürlüğü UMKE paramedik personeli Burak Tatar, Afrin'in Kestele Hidirya bölgesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu.
Terörler mücadelenin yürütüldüğü birçok bölgeye gönüllü giden şehit Tatar, Fırat Kalkanı ve Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda görev almıştı.
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