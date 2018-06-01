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Şehidin ismi, sağlık merkezinde yaşayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 18:32 | Son Güncelleme

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 2 Eylül 2016'daki terör saldırısında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Kanbur'un ismi Bartın’da Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne verildi - Bartın Valisi Nusret Dirim: -"Şehidimizin adı burada yaşayacak, buraya gelen insanlar onun adını, hatırasını hayır dualarıyla anacaklar. Onlar, devletimizin, milletimizin bekası için bu topraklar üzerinde varlığımızı huzur içinde sürdürebilmemiz için canlarını feda ettiler. Allah gani gani rahmet eylesin. Aziz şehidimiz Cem Kanbur'un ruhu şad olsun"

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 2 Eylül 2016'da teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Cem Kanbur'un ismi Bartın’da Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne verildi.

Muratbey köyünde yaşayan şehidin babası Hayri ve annesi Suzan Kanbur'un talepleri doğrultusunda, Ömertepesi mevkisinde 3 katlı 4 bin metrekare kapalı alana sahip Bartın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne şehit Cem Kanbur'un isminin verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Bartın Valisi Nusret Dirim, törende yaptığı konuşmada, anlamlı bir program için bir araya geldiklerini ve 2016'da şehit düşen Cem Kanbur'un isminin sağlık merkezine verilmesinin onurunu yaşadıklarını söyledi.

Şehidin aziz hatırasının, sağlık sektöründe hizmet veren önemli bir binada yaşatmak amacıyla isim değişikliğinin gerçekleştiğini ifade eden Dirim, şöyle konuştu:

"Bu programla da söz konusu değişikliği halkımıza takdim etmiş oluyoruz. Burası Bartın için önemli bir sağlık kuruluşu. Şehidimizin adı burada yaşayacak, buraya gelen insanlar onun adını, hatırasını hayır dualarıyla anacaklar. Bu anlamda şehidimizin ailesi için de önemi bir gün olduğunu biliyorum. Kendileri bu konuda çok büyük istekte bulundular ve bu noktaya gelindi. Tabii şehitlerimiz için ne yapsak az. Onlar, devletimizin milletimizin bekası için bu topraklar üzerinde varlığımızı huzur içinde sürdürebilmemiz için canlarını feda ettiler. Allah gani gani rahmet eylesin. Aziz şehidimiz Cem Kanbur'un ruhu şad olsun."

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da vatan, bayrak, millet için canını feda eden şehidin isminin sağlık merkezine verilmesiyle onurlu bir gün yaşadıklarını ve şehitlerin emanetine sahip çıkmanın asli bir görev olduğunu belirtti.

Şehit ve gaziler için yapılan her şeyin az geleceğini anlatan Tunç, "Ailemizin bir talebi olmuştu. Biz ismini mezun olduğu okula verelim dedik ama kendileri sağlık sektöründe çalıştıklarından dolayı burayı istediler. Biz de durumu sağlık bakanlığımıza ilettik, Sayın Bakanımız da uygun gördü ve şehidimizin ismi bu hastanemizde yaşayacak. Biz de önünden geçerken Cem ve tüm şehitlerimizi anacağız, hatırlayacağız, onlar için dua edeceğiz." diye konuştu.

Cem Kanbur Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Ersoy Alıcı ise Başbakan Binali Yıldırım'ın, "Şehitlerin hatırasını yurdun her köşesinde yaşatıyoruz, hepsinin ismi bir yerlere verilecek, hepsinin ismi ölümsüzleştirilecek. Çünkü, bunu fazlasıyla hak ettiler" dediğini anımsatarak diş hastanesine şehitlerin itibarını temsilen şehit Cem Kanbur'un isminin verildiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından sağlık merkezine şehidin isminin verilmesi dolayısıyla kurdele kesildi.

Emniyet Müdürü Ogün Vural, Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, askeri ve sağlık personeli ile vatandaşların katıldığı törende, şehidin annesi Suzan ve babası Hayri Kanbur'un duygulandığı görüldü.

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Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bartın Cem Kanbur isim şehit

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