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Şehidin kanı yerde kalmadı! O terörist böyle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 13:52 | Son Güncelleme

Bitlis'teki hain saldırıda şehit olan uzman çavuşun kanı yerde kalmadı. Cevdet Canördek'i şehit eden PKK'lı teröristlerden biri güvenlik güçleri tarafından sağ olarak ele geçirildi. O anlar kameralara böyle yansıdı

Geçtiğimiz günlerde Bitlis merkeze bağlı Çeltikli Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde olan Aşağıyolak köy kırsalında operasyonda olan askerlere teröristlerce ateş açılması sonucu 1 asker şehit olmuş 2 asker de yaralanmıştı. Hain saldırının ardından devam eden operasyonlarda ise saldırıyı gerçekleştiren teröristlere ağır bir darbe indirilirken PKK’lılardan biri de sağ olarak ele geçirildi.

10 TERÖRİST ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda yakalanan teröristin görüntüleri ise sosyal medyada yayınlandı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamasında Bitlis’in Hizan ilçesi kırsalında yapılan büyük operasyonda 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonlar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis terörist PKK

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