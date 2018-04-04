Şehidin mezun olduğu okulun öğrencilerinden ay yıldızlı gösteri

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Şuhut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Afrin’de terör örgütleri mensuplarının hain saldırısı sonucu şehit düşen Şuhutlu Uzman Jandarma İbrahim Imış için ay yıldızlı gösteri sergiledi.

Öğrenciler, Beden Eğitimi Öğretmeni İsmail Günsel ve öğretmenlerin işbirliği ile Afrin’de şehit olan Uzman Jandarma İbrahim Imış’ı andı. Öğrencilerin Şehit Uzman Jandarma İbrahim Imış için düzenlediği ay yıldızlı gösteri büyük beğeni topladı.

Şuhut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni İsmail Günsel, Şuhut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına bir açıklaması yaparak “Afrin’de arama tarama çalışması yaparken terör örgütü mensuplarının hain saldırısı sonucu şehit düşen Uzman Jandarma İbrahim Imış’a Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına ve aziz Türk milletine başsağlığı diliyoruz’’ diye konuştu.

Şehit Uzman Jandarma İbrahim Imış’ın da Şuhut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden mezun olduğu bildirildi.