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Şehidin “Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize” yazısı yürekleri dağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 01:59 | Son Güncelleme

KASTAMONU (İHA)

KASTAMONU (İHA)

Şehidin “Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize” yazısı yürekleri dağladı

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Şehidin “Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize” yazısı yürekleri dağladı

Şehidin “Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize” yazısı yürekleri dağladı
2 / 6

Şehidin “Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize” yazısı yürekleri dağladı

Şehidin “Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize” yazısı yürekleri dağladı
3 / 6

Şehidin “Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize” yazısı yürekleri dağladı

Şehidin “Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize” yazısı yürekleri dağladı
4 / 6

Şehidin “Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize” yazısı yürekleri dağladı

Şehidin “Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize” yazısı yürekleri dağladı
5 / 6

Şehidin “Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize” yazısı yürekleri dağladı

Şehidin “Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize” yazısı yürekleri dağladı
6 / 6

Şehidin “Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize” yazısı yürekleri dağladı

Şehidin “Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize” yazısı yürekleri dağladı
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