Şehidin yakını acıya dayanamadı

DENİZLİ (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan ve bugün Çivril ilçesinde son yolculuğuna uğurlanan Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün babasının halası, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Şehit Öz'ün ailesi, Çivril Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazın ardından taziyeleri kabul etti. Taziye evine gelen Şehit Öz'ün Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru babası Özer Öz'ün halası Kamile Tekin (85), fenalık geçirdi.
Şehit evinde bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tekin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tekin'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz (23), Çivril ilçesinde bugün toprağa verilmişti.
(AA)
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