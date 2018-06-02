Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Şehir hastanelerini çok büyük oldukları gerekçesiyle "Hastalar burada zaman zaman kayboluyor" diyerek eleştiren Fatih Portakal'ın FOX Ana Haber ile ilgili Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan açıklama geldi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, şehir hastaneleri ile ilgili haber konusunda, "Kendileri hakkında yalan haber yayınlamaktan, haber uydurmaktan dava açtık. Onun da peşini bırakacak değiliz. Böyle uydurma haberlerle millete karşı bir kampanya yürütmeye kimsenin hakkı yok." açıklamasında bulundu. NE OLMUŞTU?



Fatih Portakal, hastanelerin büyüklüğünden dert yanıp hastaların hastane içinde ulaşımda zorlandığını iddia etmiş, ekrana getirdiği koltuk değnekli bir hastanın MR çektirmek için çok uzun bir yolu yürümek zorunda kaldığını söylemişti. KOLTUK DEĞNEKLİ AMA HASTA DEĞİL



Konuyu yakından inceleyen Mersin Şehir Hastanesi yönetimi güvenlik kamerası kayıtlarında ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Fatih Portakal'ın yayınında mikrofon uzatılan koltuk değnekli kişinin, gerçek hasta olmadığı ortaya çıktı.

GÜVENLİK KAMERASIYLA ÇÖKTÜ



Kameralara koltuk değneğinde zorlanarak yürüyen hastayı oynayan Kemal Alp Köker adlı şahsın, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarında koltuk değneklerini elinde tuttuğu ve herhangi bir sorun yaşamadan yürüdüğü görülüyor. Hastane yönetiminin tüm basın mensupları ile paylaştığı bilgi notu ise şöyle: 'BİRİLERİ YAPTIRIYOR'



Yayınlanan haberle ilgili Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın "Mersin şehir hastanesi haberini birileri bunlara yaptırıyor. Bana da gelen bilgiler var" ifadelerine tepki gösteren Fatih Portakal, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "O bilgiler neler? Yarına kadar göstermesini istiyorum. Aksi durumda iftira davası açıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. HABERE KONU OLAN KİŞİ KONUŞTU



Mersin Şehir Hastanesi'ndeki görüntülerinin medyaya yansımasının ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan iddiların odağındaki Kemal Alp Köker, "Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'ndan ve devletimizden Allah razı olsun, böyle güzel bir hastane yaptırdıkları için" ifadelerini kullanmıştı.