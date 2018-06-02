Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Şehir hastanelerini çok büyük oldukları gerekçesiyle "Hastalar burada zaman zaman kayboluyor" diyerek eleştiren Fatih Portakal'ın FOX Ana Haber ile ilgili Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan açıklama geldi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, şehir hastaneleri ile ilgili haber konusunda, "Kendileri hakkında yalan haber yayınlamaktan, haber uydurmaktan dava açtık. Onun da peşini bırakacak değiliz. Böyle uydurma haberlerle millete karşı bir kampanya yürütmeye kimsenin hakkı yok." açıklamasında bulundu.
NE OLMUŞTU?
Fatih Portakal, hastanelerin büyüklüğünden dert yanıp hastaların hastane içinde ulaşımda zorlandığını iddia etmiş, ekrana getirdiği koltuk değnekli bir hastanın MR çektirmek için çok uzun bir yolu yürümek zorunda kaldığını söylemişti.
KOLTUK DEĞNEKLİ AMA HASTA DEĞİL
Konuyu yakından inceleyen Mersin Şehir Hastanesi yönetimi güvenlik kamerası kayıtlarında ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Fatih Portakal'ın yayınında mikrofon uzatılan koltuk değnekli kişinin, gerçek hasta olmadığı ortaya çıktı.
GÜVENLİK KAMERASIYLA ÇÖKTÜ
Kameralara koltuk değneğinde zorlanarak yürüyen hastayı oynayan Kemal Alp Köker adlı şahsın, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarında koltuk değneklerini elinde tuttuğu ve herhangi bir sorun yaşamadan yürüdüğü görülüyor.
Hastane yönetiminin tüm basın mensupları ile paylaştığı bilgi notu ise şöyle:
'BİRİLERİ YAPTIRIYOR'
Yayınlanan haberle ilgili Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın "Mersin şehir hastanesi haberini birileri bunlara yaptırıyor.
Bana da gelen bilgiler var" ifadelerine tepki gösteren Fatih Portakal, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "O bilgiler neler? Yarına kadar göstermesini istiyorum. Aksi durumda iftira davası açıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
HABERE KONU OLAN KİŞİ KONUŞTU
Mersin Şehir Hastanesi'ndeki görüntülerinin medyaya yansımasının ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan iddiların odağındaki Kemal Alp Köker, "Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'ndan ve devletimizden Allah razı olsun, böyle güzel bir hastane yaptırdıkları için" ifadelerini kullanmıştı.
"HASTANE YÖNETİMİ ANKET YAPIYOR SANDIM"
İHA'nın haberine göre habere konu olan olay gününe ilişkin bilgiler veren Köker, "23 Nisan tarihinde bir trafik kazası geçirdim ve bu hastaneye gelişimin nedeni de buydu. Kaza sırasında ayağım kırıldı ve alçıya aldılar. Olayın olduğu günde alçıyı çıkarmak için hastaneye geldim. Orada oturduğum esnada bu haberi yapanlar yanıma geldi ama ben onların haberci olduğunu hiçbir şekilde bilmiyordum. Ben hastanenin kendi yönetiminin, halk üstünde hastanenin durumu nedir, nasıl bir şeyler yapılabilir şeklinde bir anket yaptırdığını düşünerek bu röportajı yaptım. Zaten çekimler cep telefonuyla çekildi, hiçbir şekilde kamera kullanmadılar. Ben kendilerine işin sonunda sorduğumda, biz haberciyiz dediler.
"BEN BU OYUNUN KURBANIYIM"
Bu haberden dolayı tüm Türkiye'ye rezil olduğunu söyleyen Köker, "Hiç kimsenin yüzüne bakacak halim kalmadı. Sosyal medyadan bana yapılan hakaretlerin artık haddi hesabı yok. Bunu artık kaldıramıyorum. Ben bu oyunun kurbanıyım. Hastaneyle ilgili ilk başta önce bana normal soru sordular, hastaneyle ilgili ne düşünüyorsunuz diye. Bir süre 'daha sessiz bir yere geçelim' dediler. Sessiz alanda cep telefonuyla çekim yaparken, arkadaş göğsünden mikrofonu çıkardı. Ben halen adamların haberci olduğunu bilmeden bu konuşmayı yaptım. Hastaneye çekiyorlar sandım. İşin sonunda, her şey bittikten sonra haberci olduklarını öğrendim" şeklinde konuşmuştu.
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