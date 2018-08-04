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Şehir hastanesi "yemeğe" de kalite getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 13:10 | Son Güncelleme

"Sağlıkta Dönüşüm Programı" çerçevesinde hayata geçirilen, polikliniklerinden ameliyathanelerine ve bekleme salonlarına kadar son teknolojiyle dizayn edilen Adana Şehir Hastanesinde, hasta, refakatçi ve personele "5 yıldızlı otel" standardında yemek hizmeti sunuluyor - Diyetisyen ve gıda mühendisleri tarafından ürünün teslim alınışından saklanmasına, doğranmasından pişirilip sunulmasına kadar her ayrıntıya çok dikkat edilen hastanede, hastalara yemekleri, kollarında ve yemek tepsileri üzerinde yer alan barkodlar eşleştirilerek veriliyor - Adana Şehir Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Nuri Karslıoğlu: "Diyet yemeklerinin de yer aldığı porsiyonlarda barkodlama yöntemiyle 'doğru hastaya doğru yemek' verilmek üzere kurulmuş bir sistemimiz vardır. Tüm 5 yıldızlı otellere, sunduğumuz destek hizmetleriyle rakibiz"

İSMİHAN ÖZGÜVEN - "Sağlıkta Dönüşüm Programı" çerçevesinde hayata geçirilen, poliklinikleri, ameliyathaneleri ve bekleme salonlarıyla her ayrıntının özenle dizayn edildiği Adana Şehir Hastanesinde, genellikle hasta ve refakatçiler tarafından eleştirilen "hastane yemeğine" de kalite getirildi.

1550 yataklı ve yüzde 85 doluluk oranıyla hizmet veren hastanede tedavi gören hastalar ve yakınları için büyük bir titizlik ve özenle günde 10 bin porsiyon yemek hazırlanıyor.

Diyetisyen ve gıda mühendisleri tarafından ürünün teslim alınışından saklanmasına, doğranmasından pişirilip sunulmasına kadar her ayrıntıya çok dikkat edilen hastanede, hastalara yemekleri, kollarındaki ve yemek tepsileri üzerinde yer alan barkodlar eşleştirilerek veriliyor.

Görevliler, hastanın kolundaki ve tepsi üzerindeki barkodu okutup, "doğru hastaya doğru yemek" verilmesine dikkat ediyor.

Adana Şehir Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Nuri Karslıoğlu, hastanede günlük ortalama 2 bin 500 kahvaltı, 4 bin 300 öğle, 2 bin 500 akşam ve 600 ara öğün olmak üzere yaklaşık 10 bin porsiyon yemek üretimi yapıldığını söyledi.

- Doğru hastaya doğru yemek

Mutfak ve diğer yemekhanelerinin yaklaşık 8 bin 400 metrekare alan üzerine kurulu olduğunu anlatan Karslıoğlu, yemekhanede 18'i gıda mühendisi, 100'ü aşçı toplam 270 şirket personeli ile Sağlık Bakanlığı kadrosunda bulunan 10 diyetisyen tarafından ürünün kabulünden yemeğin sunumuna ve sonrasında yapılan hizmetlere kadar her aşamasının büyük bir dikkatle denetlendiğini belirtti.

Nuri Karslıoğlu, yemek hizmet sunumunda hasta, çalışan ve refakatçi memnuniyetini üst düzeyde tutmayı hedeflediklerini, bu kapsamda her 3 ayda bir anket yaparak, istek ve talepleri değerlendirdiklerini dile getirdi.

Ürünün kabulünden sunumuna kadar her aşamada gıda güvenliği açısından kontrolü ve izlenebilirliğinin sağlandığını vurgulayan Karslıoğlu, "Diyet yemeklerinin de yer aldığı porsiyonlarda barkodlama yöntemiyle 'doğru hastaya doğru yemek' verilmek üzere kurulmuş bir sistemimiz vardır. Tüm 5 yıldızlı otellere, sunduğumuz destek hizmetleriyle rakibiz." diye konuştu.

Hasta Mükerrem Çakıcı (63) ise Osmaniye'den tedavi için Adana Şehir Hastanesine geldiğini ve KOAH rahatsızlığı nedeniyle 3 aydan bu yana tedavi gördüğünü söyledi.

Hastanede yemek hizmetlerinin çok güzel ve hijyenik olduğunu dile getiren Çakıcı, emeği geçenlere teşekkür etti.

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adana şehir hastanesi yemek

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