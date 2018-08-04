İSMİHAN ÖZGÜVEN - "Sağlıkta Dönüşüm Programı" çerçevesinde hayata geçirilen, poliklinikleri, ameliyathaneleri ve bekleme salonlarıyla her ayrıntının özenle dizayn edildiği Adana Şehir Hastanesinde, genellikle hasta ve refakatçiler tarafından eleştirilen "hastane yemeğine" de kalite getirildi.

1550 yataklı ve yüzde 85 doluluk oranıyla hizmet veren hastanede tedavi gören hastalar ve yakınları için büyük bir titizlik ve özenle günde 10 bin porsiyon yemek hazırlanıyor.

Diyetisyen ve gıda mühendisleri tarafından ürünün teslim alınışından saklanmasına, doğranmasından pişirilip sunulmasına kadar her ayrıntıya çok dikkat edilen hastanede, hastalara yemekleri, kollarındaki ve yemek tepsileri üzerinde yer alan barkodlar eşleştirilerek veriliyor.

Görevliler, hastanın kolundaki ve tepsi üzerindeki barkodu okutup, "doğru hastaya doğru yemek" verilmesine dikkat ediyor.

Adana Şehir Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Nuri Karslıoğlu, hastanede günlük ortalama 2 bin 500 kahvaltı, 4 bin 300 öğle, 2 bin 500 akşam ve 600 ara öğün olmak üzere yaklaşık 10 bin porsiyon yemek üretimi yapıldığını söyledi.