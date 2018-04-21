Şehir Hastanesinde ‘simülasyonlu oryantasyon eğitimi’ yapıldı

Kayseri Şehir Hastanesi açılış öncesi çalışmaları kapsamında, hastane çalışanlarına simülasyonlu oryantasyon eğitimi verildi.
Hasta kabul, hasta müdahale, hasta yönlendirme ve hastane içi hasta transferlerinin simüle edildiği eğitim çalılşmalarına Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Sayit Çelebi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ve çalışanları katıldı. Eğitim kapsamında gerçekleştirilen canlandırmalarda, personelin hastane içi çalışmaları benimsemesi, açılış anından itibaren her duruma hazır olmaları hedeflendi.
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