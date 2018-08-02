Şehir hastanesinde son teknoloji tedaviyle ayağa kalktı

Desteksiz şekilde yürüyebilen ve sol elini kullanabilen Saadet Demiroğlu, AA muhabirine, tekrar ayağa kalkabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Burada uzman fizyoterapistler eşliğinde önce vücudunu zorlamadan el robotuyla çalışmalara başlayan Demiroğlu'nun, ardından da paraşütlü yürüme cihazında tedavisine devam edildi.

Sinir sistemindeki rahatsızlık nedeniyle geçirdiği felçten dolayı vücudunun sol tarafını kullanamaz hale gelen Saadet Demiroğlu, bir süre hastanede tedavi görmesinin ardından doktorlarının tavsiyesi üzerine Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine başvurdu.

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana'da geçirdiği felç nedeniyle sol tarafını kullanamaz hale gelen, desteksiz yürüyemeyen 60 yaşındaki hasta, Adana Şehir Hastanesi bünyesinde yer alan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde, uzman fizyoterapistler eşliğinde son teknoloji cihazlarla iki ay süren kapsamlı tedavi sayesinde yeniden sağlığına kavuştu.

Şu an sağlığının çok iyi olduğunu vurgulayan Demiroğlu, "Artık sol elimi rahat kullanabiliyorum. İki aylık tedavi sonrası ayağa kalktım, artık suyumu içebiliyorum, saçımı kendim tarayabiliyorum." dedi.

- Bilgisayarda oyunla tedavi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Fizyoterapisti Utku Çakır da hastanın tek taraflı felç şikayetiyle kendilerine geldiğini anlattı.

Saadet Demiroğlu'nun ilk geldiğinde desteksiz şekilde yürüyemediğini ve sol tarafını hiç kullanamadığını dile getiren Çakır, hastanın duruşunda da bozukluk olduğunu belirtti.

Hastayı öncelikle el robotuyla çalıştırdıklarını ifade eden Çakır, bu cihazla hastaya bilgisayar ortamında, oyun oynar gibi sol eliyle tutma, bırakma hareketleri yaptırdıklarını dile getirdi.

El robotunun yanı sıra hastayı paraşütlü yürüme robotuna aldıklarına da değinen Çakır, "Burada da hastanın ayaklarına ağırlıklar bağladık. Destekli ve düzgün şekilde durması içinde hastaya korse taktık. Önce basit hareketlerle sol bacağını da yavaş yavaş kullanmasını sağladık. Ardından hastanın kendine güveninin gelip rahat adım atmaya başlamasıyla da dirençli bir şekilde rampalı sistemde çalıştırdık. Hasta şu an desteksiz yürüyebiliyor ve sol tarafını da kullanabiliyor." ifadesini kullandı.

