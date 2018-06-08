HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Şehir Hastanesi'ne tramvay hattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 21:07 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi, yapımı devam eden Şehir Hastanesi için tramvay hattı yapım çalışması başlattı.

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi, yapımı devam eden Şehir Hastanesi için tramvay hattı yapım çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi'nin 6'ncı Etap Tramvay Projesi kapsamında; Emek-71 Evler Mahallesi'nden Şehir Hastanesi'ne, Şehir Hastanesi'nden de 75'inci Yıl Mahallesi'ne gidecek olan 5,2 kilometrelik tramvay hattının temeli düzenlenen törende atıldı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile çok sayıda kişi katıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 6'ncı Etap Tramvay Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte tramvay hattının toplam 61,1 kilometreye ulaşacağını söyledi. Büyükerşen şöyle konuştu:

"Tramvay projemizin ilk iki etabı 9 Mayıs 2002 tarihinde başladı ve 24 Aralık 2004 tarihinde hizmete girdi. İlk iki etap tamamlandığında 18 tramvay ile hizmet vermeye başlamıştık. 2012 yılında başlayan 3'üncü etap proje ile 18 araçlık tramvay filomuzu 33'e çıkardık. 30 Mayıs 2014 tarihinde hizmete giren Çamlıca-Batıkent, Çankaya-Yenikent ve Emek-71 Evler hatları sayesinde 22 mahallemiz daha tramvaylardan yararlanır hale geldi. 25,2 kilometrelik yeni hatlarımız ile birlikte 41,7 kilometrelik bir hat uzunluğuna ulaştık. Bugün temelini attığımız bu hat, 6'ncı etap olarak adlandırdığımız projenin ilk hattı. Bu hattın ardından Çarşı ile Kumlubel mahallemizi bağlayacak yeni hattın daha yapımına başlayacağız. O hattın temelini de önümüzdeki günlerde atacağız. Çalışmalar tamamlandığında toplam hat uzunluğumuz 61,1 kilometreye ulaşmış olacak. 14 yeni tramvayla birlikte tramvay filomuzdaki araç sayısı 47'ye ulaşmış olacak."

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, butona basarak, tramvay hattına beton döktü.

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
ek fotoğraflar // Erdoğan Demirören'i albümünden fotoğraflarek fotoğraflar // Erdoğan Demirören'i albümünden fotoğraflar
Çöpten torunlarına oyuncak çıkaran işçinin yüzü güldüÇöpten torunlarına oyuncak çıkaran işçinin yüzü güldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri mitinginde müjdeyi verdi! Millet Kıraathanesi'nde her şey ücretsiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri mitinginde müjdeyi verdi! Millet Kıraathanesi'nde her şey ücretsiz!

Metropoll Araştırma şirketinden 24 Haziran erken seçimi için son anket sonuçları

Metropoll Araştırma şirketinden 24 Haziran erken seçimi için son anket sonuçları

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Kayseri'deki konuşmasına AK Parti'den yanıt!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Kayseri'deki konuşmasına AK Parti'den yanıt!

Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken e-devlet açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken e-devlet açıklaması!

Şırnak'taki operasyonlarda 9 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'taki operasyonlarda 9 terörist etkisiz hale getirildi

FETÖ davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet!

FETÖ davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet!

Bingöl'de teröristlerden hain pusu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

Bingöl'de teröristlerden hain pusu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

HDP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT yayınına çıkabilecek mi? YSK kararını verdi!

HDP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT yayınına çıkabilecek mi? YSK kararını verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.