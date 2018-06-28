Şehir Hatları seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde başlamış ve bir süre sonra durmuştu. Yağmur bir süre sonra aynı şiddetle geri başlayarak kısa sürede etkisini gösterdi.
Öte yandan Şehir Hatları hava muhalefeti nedeniyle seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, “Değerli yolcularımız, saat 00.00 itibariyle hava muhalefeti nedeniyle tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.
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