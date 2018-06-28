HABER

Şehir Hatları seferleri iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 01:08 | Son Güncelleme

Meteoroloji ve AKOM’dan yapılan uyarı sonrasında İstanbul’da akşam saatlerinde başlayarak kısa süreli duran yağmur yeniden başladı. Şehir Hatları ise saat 00.00 itibariyle hava muhalefetinden dolayı seferleri iptal ettiğini duyurdu

Şehir Hatları seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde başlamış ve bir süre sonra durmuştu. Yağmur bir süre sonra aynı şiddetle geri başlayarak kısa sürede etkisini gösterdi.

Öte yandan Şehir Hatları hava muhalefeti nedeniyle seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, “Değerli yolcularımız, saat 00.00 itibariyle hava muhalefeti nedeniyle tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.

PARTNERAracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...Aracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...
Balıkesir'de yağışta mahsur kalan hayvanlar kurtarıldıBalıkesir'de yağışta mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı
Marmaris'te domuz sürüsü pazara indiMarmaris'te domuz sürüsü pazara indi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şehir hatları seferleri iptal

En Çok Okunan Haberler

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü, anne oldu...

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü, anne oldu...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Örümcek sanıp öldürdü, ne olduğunu öğrenince evden kaçtı!

Örümcek sanıp öldürdü, ne olduğunu öğrenince evden kaçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edirne'de 14 yıl önce askerlik yaparken hastalanıp ölen Togay Gültekin'in ailesi Erdoğan'a seslendi!

Edirne'de 14 yıl önce askerlik yaparken hastalanıp ölen Togay Gültekin'in ailesi Erdoğan'a seslendi!

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

Meteorolojiden son dakika İstanbul uyarısı! Çok kuvvetli gelecek...

Meteorolojiden son dakika İstanbul uyarısı! Çok kuvvetli gelecek...

Şans Topu sonuçları 27 Haziran 2018: Milli Piyango Şans Topu sonucu sorgulama!

Şans Topu sonuçları 27 Haziran 2018: Milli Piyango Şans Topu sonucu sorgulama!

DEAŞ'ın Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala hakkında karar verildi!

DEAŞ'ın Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala hakkında karar verildi!

Natamisin nedir? Natamisin zararları nelerdir?

Natamisin nedir? Natamisin zararları nelerdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.