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Şehir Hatları'ndan, "ramazan seferleri" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 14:30 | Son Güncelleme

Şehir Hatları'ndan, "ramazan seferleri" uygulaması

İSTANBUL (AA) - Şehir Hatları, 18 Mayıs-14 Haziran tarihlerinde Eminönü-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy ve Eminönü-Üsküdar vapur seferlerinin tarifelerinde yeni düzenlemeye gitti.

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı boyunca her gün İstanbullulara kolay, rahat ve geç saatlere kadar deniz ulaşımının erişimini sağlamak amacıyla "Ramazan Sefer Tarifesini" yolcuların hizmetine sundu.

Uygulamada, ramazan ayı boyunca Eminönü-Kadıköy hattında 21.10'da son bulan seferler, 01.20'ye, Beşiktaş-Kadıköy hattında 22.15'de son bulan seferler 01.15'e, Eminönü-Üsküdar geçişlerindeki 22.30'daki son sefer ise 01.00'ye uzatıldı.

Şehir Hatlarının, 18 Mayıs'ta başlatacağı ek seferler 14 Haziran'a kadar Eminönü-Kadıköy hattında 16, Beşiktaş-Kadıköy hattında 11 ve Eminönü-Üsküdar hattında ise 8 ilave seferle ramazan ayı boyunca toplam 35 ek sefer yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
‘Ramazan Sefer Tarifesini’ Şehir Hatları

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