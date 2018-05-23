Şehir hayatı hayvanların boyutunu değiştiriyor

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da bir üniversite tarafından yürütülen araştırma, şehir hayatının hayvanların boyutlarının değişmesine neden olduğunu ortaya koydu.

Katolik Leuven Üniversitesinden bir grup araştırmacının Ekoloji Uzmanı ve Araştırmacı Thomas Merckx'in önderliğinde yaptığı çalışmanın sonuçları ünlü bilim dergisi Nature'da yayımlandı.

Şehir hayatının hayvan topluluklarını nasıl etkilediğini ortaya koymak için araştırmacılar, aralarında kelebek ve örümceklerin de bulunduğu 700 farklı hayvan türü üzerinde Brüksel ve Flaman bölgesinde bulunan 81 alanda araştırma yürüttü.

Araştırma, şehir hayatının hayvanların vücut ölçülerini etkilediğini, bazı hayvanların boyutunun küçülmesine yol açarken bazılarının da büyümesine yol açtığını gösterdi.

- Sıcak ortamlarda yaşayan hayvanlar küçülüyor

Araştırma, sıcak ortamlarda yaşayan hayvanların genellikle daha küçük olduğunu, şehirlerin de hayvanların doğal ortamına göre daha sıcak kalması nedeniyle şehir ortamında bulunan birçok hayvanın normale göre küçüldüğünü gösterdi. Bu değişimin özellikle örümcek, kın kanatlılar ve rotatorlarda görüldüğü kaydedildi.

Diğer yandan, kelebek ve çekirgelerin boyutlarının şehir ortamında büyüdüğü tespit edildi. Araştırmacılar, hareketlilik oranı yüksek hayvanların vücut ölçülerinin şehir hayatında büyüyebileceğine işaret etti.

Merckx, araştırmanın ekosistemlerin fonksiyonu hakkında önemli bulgular ortaya koyduğunu, şehirlerin inşa edilmesinde biyo-çeşitliliğin zarar görmemesi için yürütülen çalışmalara katkı sağlayacağını kaydetti.

