Şehir içi tayin turu ‘pes’ dedirtti! 5 yılda 6 kez görev yeri değişti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü’nde şef olarak çalışan Yaşiye Seçen’in şehir içi tayin turu ‘pes’ dedirtti.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre; Yaşiye Seçen, 2013'te çalıştığı Genel Müdürlük'ten Koordinasyon Çalışma Grubu'na gönderildi. Seçen ardından 2014'te de Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü, 2015'te Keçiören İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, 2016'da İncirli Anadolu Lisesi Spor Salonu, 2017'de Keçiören'de Beden Eğitimi ve Spor Komisyonu'na atadı. Bu yıl yeni bir ‘sürgün' yiyen Seçen, Yenimahalle Milli Eğitim'e gönderildi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Seçen'in başvurusu üzerine, “Bu görevlendirmeler hukuki değil” kararına vardı.

"RESMEN SÜRÜNDÜRMÜŞSÜNÜZ"

TBMM Dilekçe ve İnsan Hakları Komisyonu da MEB'i “Karara uyun” diye uyardı. Ancak Bakanlık “Hizmetine ihtiyaç duyulmadı. Atıl durumda” savunması yaptı.

Komisyonun AK Parti'li üyesi İsmail Aydın da ‘sürgün'e isyan etti. Aydın, "Resmen süründürmüşsünüz" dedi.