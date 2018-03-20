Şehir magandaların bu seferki hedefi çöp konteynırı oldu

Bilecik’te şehir magandaların bu seferki hedefi olan ve ateşli silahla hedef tahtasına dönen çöp konteynırı kullanılmaz hale geldi.
Bilecik’in Yenipazar ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Suuçtu Şelalesi’ndeki çöp konteynerı şehir magandalarının hedefi haline geldi. Ateşli silahla hedef tahtasına dönen konteyner kullanılmaz hale geldi. Doğal güzelliği ile günde yüzlerce kişinin piknik yaptığı Suuçtu Şelalesi’ndeki çöp konteynerı ateşli silahla ateş eden magandaların konteyner kullanılmaz hale getirdi. Bu durum ziyaretçiler tarafından tepkiyle karşılanırken, konteynerı atılan çöplerin suları deliklerden dışarı sızması çevre kirliliğine neden oluyor.
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