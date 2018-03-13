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Şehir merkezinde ağaçlar çiçek açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 11:35 | Son Güncelleme

Kayseri’de şehir merkezinde Mart ayında yaşanan mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar nedeniyle ağaçlar çiçek açtı.Kış aylarında şehir merkezine çok fazla kar düşmeyen Kayseri’de, ilkbahar aylarının başı olan Mart ayında hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Şehir merkezinde ağaçlar çiçek açtı

Kayseri’de şehir merkezinde Mart ayında yaşanan mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar nedeniyle ağaçlar çiçek açtı.

Kış aylarında şehir merkezine çok fazla kar düşmeyen Kayseri’de, ilkbahar aylarının başı olan Mart ayında hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Kayseri 7. Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün kent merkezinde hava sıcaklığının en fazla 18 derece olması tahmin ediliyor.

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi’nde bulunan ağaçların tomurcuklanarak çiçek açtığı görülürken, bu görüntüler ilkbaharın müjdecisi olarak değerlendiriliyor.

Şehir merkezinde ağaçlar çiçek açtı

Şehir merkezinde ağaçlar çiçek açtı

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