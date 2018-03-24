Şehir merkezindeki caddede oluşan çökme ve çatlaklar korkuttu

Sivas’ta şehir merkezinde iki caddenin kesiştiği alanda oluşan çökme ve çatlaklar tedirgin etti.
Edinilen bilgiye göre, Sivas’ta şehir merkezinde Halfelik Caddesi ve Atatürk Caddesi’nin kesiştiği noktada geniş bir alanda çökme ve çatlaklar oluştu. Olası bir kaza ve can kaybının önüne geçmek için trafik ekipleri çökme ve çatlakların oluştuğu alanı yaya ve araç trafiğine kapattı. Çökme ve çatlakların nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.
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