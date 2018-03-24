HABER

Şehir merkezindeki caddede oluşan çökme ve çatlaklar korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

Sivas’ta şehir merkezinde iki caddenin kesiştiği alanda oluşan çökme ve çatlaklar tedirgin etti.Edinilen bilgiye göre, Sivas’ta şehir merkezinde Halfelik Caddesi ve Atatürk Caddesi’nin kesiştiği noktada geniş bir alanda çökme ve çatlaklar oluştu.

Sivas’ta şehir merkezinde iki caddenin kesiştiği alanda oluşan çökme ve çatlaklar tedirgin etti.
Edinilen bilgiye göre, Sivas’ta şehir merkezinde Halfelik Caddesi ve Atatürk Caddesi’nin kesiştiği noktada geniş bir alanda çökme ve çatlaklar oluştu. Olası bir kaza ve can kaybının önüne geçmek için trafik ekipleri çökme ve çatlakların oluştuğu alanı yaya ve araç trafiğine kapattı. Çökme ve çatlakların nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

İstanbul Metrobüste herkesi şaşkına çeviren yolcu

İstanbul Metrobüste herkesi şaşkına çeviren yolcu

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul karanlığa büründü

İstanbul karanlığa büründü

Başpehlivana silahlı saldırı!

Başpehlivana silahlı saldırı!

Diyarbakır'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi (AFAD-Son depremler)

Diyarbakır'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi (AFAD-Son depremler)

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

ABD'li terörist böyle ağladı! Afrin'den kaçtı, isyan etti

ABD'li terörist böyle ağladı! Afrin'den kaçtı, isyan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.