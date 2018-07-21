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Şehir Ödülleri Türkiye 2018?de Artvin'e 'Yılın Valiliği' ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 10:02 | Son Güncelleme

İzmir'de düzenlenen Şehir Ödülleri Türkiye 2018'de Artvin Valiliği 'Yılın Valiliği' seçilirken, Artvin'in Şavşat ilçesi de 'Yılın İlçesi' ödülüne layık görüldü.

İzmir'de düzenlenen Şehir Ödülleri Türkiye 2018'de Artvin Valiliği 'Yılın Valiliği' seçilirken, Artvin'in Şavşat ilçesi de 'Yılın İlçesi' ödülüne layık görüldü. Dokuz Eylül Üniversitesi ve Yaşayan Şehirler Platformu iş birliğinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı'nın destekleriyle hazırlanan 'Şehir Ödülleri Türkiye 2018' ödül töreni, Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı'nda gerçekleşti. Artvin Valiliği'ne, engelli vatandaşlara ürettiği projeler, doğal afetlerde hızlı bir şekilde halkın yaralarının sarılmasına yönelik hizmetler, devletin sıcaklığını 7'den 70'e halktan esirgemeyen anlayışından dolayı Yılın Valiliği ödülü verildi. Yılın Valiliği ödülünü Artvin Valisi Ömer Doğanay'ı temsilen törene katılan Vali Yardımcısı Arif Oltulu'ya; yılın ilçesi ödülünü Şavşat ilçesi adına ödülü Şavşat Belediye Başkanı Mehmet Sinan Öztürk aldı. Yılın valiliği seçilen Artvin Valiliği Engelsiz Bir Dünya İçin Ses Ver projesi ile engellilerin gündelik hayatta yaşadığı sorunlara çözüm getirmeyi amaçlayan bir çok sosyal sorumluk projesine imza attı. Çevrenin korunması konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 'Yeşili Sev, Doğayı Koru' gibi çevre projelerine ve 7 Bölge ve 7 İklim Aşıklar ve Şairler Şöleni gibi bir çok sanatsal etkinliği de hayata geçirdi. Ödül törenine; Türkiye'nin çeşitli illerinden vali yardımcıları, kaymakamlar, il ve ilçe belediye başkanları, akademisyenler ile çok sayıda davetli katıldı.

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