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Şehir şehir gezerek dünya turu için para biriktiriyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 14:29 | Son Güncelleme

ÜNİVERSİTE öğrencileri Emir Solmaz (24) ve Selda Taş (21), dünya turuna çıkabilmek için şehir şehir gezip yaptıkları bileklikleri satarak para biriktiriyor.

Şehir şehir gezerek dünya turu için para biriktiriyorlar

Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ÜNİVERSİTE öğrencileri Emir Solmaz (24) ve Selda Taş (21), dünya turuna çıkabilmek için şehir şehir gezip yaptıkları bileklikleri satarak para biriktiriyor. Solmaz ve Taş, Zonguldak'a gelerek satış yaptı.
Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Selda Taş ile arkadaşı Sakarya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Emir Solmaz, birlikte Türkiye'nin dört bir yanını hem geziyor hem de yaptıkları bileklikleri satarak dünya turu için para biriktiriyor. Sakarya'dan yola çıkan Taş ve Solmaz, Yalova, Bursa, Artvin, Giresun, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Denizli, Uşak'tan sonra Zonguldak'a geldi. Kent merkezinde yaptıkları bileklik ve okudukları kitapları satılığa çıkaran öğrencileri, Zonguldak Belediyesi Zabıta ekipleri izin almaları konusunda uyardı. İki öğrenci, izin aldıktan sonra satışlarına devam etti. Yere oturup, 'Bozuk paralarınızla dünya turu yaptırmak ister misiniz?' yazılı döviz ile destek isteyen gençlerden Emir Solmaz, şöyle dedi:
"Biz üniversite öğrencisiyiz. Her yaz Türkiye'nin belli başlı yerlerini geziyordum. 81 ili gezdim. Şimdi dünyaya çıkmak istiyoruz. Pasaportumuz yok. Dünyada sınırlar var, biz bu sınırları aşamıyoruz. Dünya hepimiz dünyası diyoruz ama önümüze engeller çıkıyor. Bu şekilde yaptığımız eşyaları satarak para biriktiriyoruz dünya turu için. İlk olarak vizesiz ülkelere gideceğiz. 450 lira civarında paramız olursa pasaportlarımızı çıkartacağız. Tabii topladığımız paralarla günlük ihtiyaçlarımızı da karşılıyoruz. Burada insanlar bizi destekliyor. Genellikle gezen insanlar bizi destekliyor."
Selda Taş da pasaport çıkartmak için biraz daha paraya ihtiyaçları olduğunu söyleyerek, "Türkiye'yi gezerek bileklik satıyoruz. İnsanlara duyuruyoruz. Pasaportlarımızı çıkartacağız. Sonra dünyaya açılmak istiyoruz. Asya'dan başlayacağız gezmeye inşallah. Gittiğimiz şehirlerde zabıtalar geliyor. İzin aldıktan sonra satmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

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Şehir şehir gezerek dünya turu için para biriktiriyorlarŞehir şehir gezerek dünya turu için para biriktiriyorlarŞehir şehir gezerek dünya turu için para biriktiriyorlarŞehir şehir gezerek dünya turu için para biriktiriyorlar

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