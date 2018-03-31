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Şehir şehir gezip hırsızlık yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 10:59 | Son Güncelleme

Adana polisi, 20 ilde yaklaşık 200 bin lira değerinde eşya çaldığı ileri sürülen 3 kadını hırsızlık yaparken yakaladı. Suçüstü yakalanan kadınlar suçlamaları kabul etmeyerek "Apartmana yöneticiyle temizlik işini görüşmek için girmiştik" dedi

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi 72136 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda iddiaya göre, hırsızlık suçundan 20 kaydı bulunan Pınar O., 25 kaydı bulunan Muazzez T. ve 35 kaydı bulunan Gülcan Ç. hırsızlık yapmak için Kamil Gül Apartmanına girdi. Kadınlar daha sonra daireleri gezerek kapılarının açık olup olmadığını kontrol etmeye başladı. Kapılarının 3 kadın tarafından kontrol edildiğini fark eden H.E. polisi aradı. İhbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Eve giremeyen kadınlar kapı önünde buldukları 1 çift spor ayakkabısını çaldıktan sonra apartmandan çıkmak için harekete geçti. Bu arada apartmana gelen polis ekipleri, kadınları suçüstü yakalayarak emniyete götürdü.

"SOYMADIKLARI İL KALMAMIŞ"

Emniyete getirilen kadınların GBT sorgusu ve yapılan parmak izi çalışmalarından, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Uşak, Denizli, Kütahya, Düzce, Kırklareli, Aydın, Konya, Osmaniye, Hatay, Kocaeli, Burdur, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis ve Giresun olmak üzere toplam 20 şehirde hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Zanlıların girdikleri evlerden yaklaşık 200 bin lira değerinde eşya, para ve altın çaldıkları ileri sürüldü.

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TEMİZLİK BAHANESİ

Kadınlar, emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar, "Biz hırsız değiliz apartmana yöneticiyle temizlik işini görüşmek için girmiştik. Hırsızlık yapmadık" diyerek kendilerini savundu. Kadınlar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
adana hırsızlık

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
hatunlarda sağlammış. yenir
Siyasetçilerden fazla ülkeyi gezmişler. Bunlar ülkemizdeki "en saf ili " de belirlemişlerdir. Gurban olduğum Adana haberi olmuşlar ya...!
ülke ne la
Sonuç ne mi oldu? Söyleyeyim;suç kayıt durumu 21,26,36 oldu ve salıverildiler...
Aaa hırsızlık suçmu ki.
daha detaya bakmadan dedim yine adanamı diye tabi ki adana
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