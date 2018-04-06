HABER

Şehir Tiyatroları 3 oyunu Burdur'da sahneleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 18:20 | Son Güncelleme

Şehir Tiyatroları 3 oyunu Burdur'da sahneleyecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın 3 oyunu Burdur'daki Bucak Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.

Ahmet Levent Pala'nın yazdığı, Tolga Yeter'in yönettiği "Saadet Hanım" oyunu, 11 Nisan'da saat 15.00 ve 20.00'de sahnelenecek.

Emekli ilkokul öğretmeni Saadet Yurtlu'nun parasını çekmek için bankaya gelmesinin ardından yaşadıklarını ele alan eserde, Arda Alpkıray, Cafer Alpsolay, Çağlar Ozan Aksu, Elyesa Çağlar Evkaya, Esen Koçer, Hazal Uprak, Müslüm Tamer, Nilgün Kasapbaşoğlu, Seda Yılmaz, Selen Nur Sarıyar, Selim Can Yalçın, Serap Doğan, Şenay Bağ, Vildan Türkbaş ve Yeliz Şatıroğlu rol alıyor.

Çocuk oyunu "Karagöz Çiftlik Bekçisi" de 9 Nisan'da saat 11.00 ve 14.00'te çocukların beğenisine sunulacak. Uzun zamandır işsiz olan ve bir çiftlikte iş bulan Karagöz'ün başından geçenleri sergileyen oyunu Özgür Atkın yazıp yönetti. Eserde, İrem Erkaya ve Tankut Yıldız oynayacak.

"Elma Kurdu Kırtık" adlı çocuk oyunu ise 10 Nisan'da saat 11.00 ve 14.00'te Bucak Kültür Merkezi'nde sunulacak. Yedi yaş altı çocuklara yönelik oyun, kuklalar ve canlı müzik eşliğinde, haylaz bir elma kurdunun mükemmel elmayı bulmak için çıktığı yolculuğu anlatıyor. Barış Çağatay Çakıroğlu ile Ömer Barış Bakova'nın kaleme aldığı oyunu Çakıroğlu yönetti. Oyunda, Elyesa Çağlar Evkaya ve Seda Çavdar rol alıyor.

Teröristlerle sıcak temas! Çatışma çıktıTeröristlerle sıcak temas! Çatışma çıktı
Öğretmenden küçük kıza ahlâksız teklif!Öğretmenden küçük kıza ahlâksız teklif!
Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk İBB oyun Saadet Hanım şehir tiyatroları tiyatro

En Çok Okunan Haberler

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

Tarımsal destek ödemeleri başladı

Tarımsal destek ödemeleri başladı

İstanbul Valiliği, emniyet müdürlüklerine yazı gönderdi! Görüldüğü yerde müdahale edilecek

İstanbul Valiliği, emniyet müdürlüklerine yazı gönderdi! Görüldüğü yerde müdahale edilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftlik Bank soruşturmasında 6 gözaltı

Çiftlik Bank soruşturmasında 6 gözaltı

ABD, Türkiye'ye S-400 satan Rus şirketini kara listeye aldı

ABD, Türkiye'ye S-400 satan Rus şirketini kara listeye aldı

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili gizlilik kararı alındı

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili gizlilik kararı alındı

Başına 1 milyon lira ödül konulmuştu! PKK'nın kritik ismi öldürüldü

Başına 1 milyon lira ödül konulmuştu! PKK'nın kritik ismi öldürüldü

Hakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralı

Hakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralı

Türkiye'den kritik Menbiç açıklaması

Türkiye'den kritik Menbiç açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.