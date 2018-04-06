Şehir Tiyatroları 3 oyunu Burdur'da sahneleyecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın 3 oyunu Burdur'daki Bucak Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.

Ahmet Levent Pala'nın yazdığı, Tolga Yeter'in yönettiği "Saadet Hanım" oyunu, 11 Nisan'da saat 15.00 ve 20.00'de sahnelenecek.

Emekli ilkokul öğretmeni Saadet Yurtlu'nun parasını çekmek için bankaya gelmesinin ardından yaşadıklarını ele alan eserde, Arda Alpkıray, Cafer Alpsolay, Çağlar Ozan Aksu, Elyesa Çağlar Evkaya, Esen Koçer, Hazal Uprak, Müslüm Tamer, Nilgün Kasapbaşoğlu, Seda Yılmaz, Selen Nur Sarıyar, Selim Can Yalçın, Serap Doğan, Şenay Bağ, Vildan Türkbaş ve Yeliz Şatıroğlu rol alıyor.

Çocuk oyunu "Karagöz Çiftlik Bekçisi" de 9 Nisan'da saat 11.00 ve 14.00'te çocukların beğenisine sunulacak. Uzun zamandır işsiz olan ve bir çiftlikte iş bulan Karagöz'ün başından geçenleri sergileyen oyunu Özgür Atkın yazıp yönetti. Eserde, İrem Erkaya ve Tankut Yıldız oynayacak.

"Elma Kurdu Kırtık" adlı çocuk oyunu ise 10 Nisan'da saat 11.00 ve 14.00'te Bucak Kültür Merkezi'nde sunulacak. Yedi yaş altı çocuklara yönelik oyun, kuklalar ve canlı müzik eşliğinde, haylaz bir elma kurdunun mükemmel elmayı bulmak için çıktığı yolculuğu anlatıyor. Barış Çağatay Çakıroğlu ile Ömer Barış Bakova'nın kaleme aldığı oyunu Çakıroğlu yönetti. Oyunda, Elyesa Çağlar Evkaya ve Seda Çavdar rol alıyor.