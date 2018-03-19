Şehir Tiyatroları dünya tiyatro gününde ücretsiz

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde oyunlarını tiyatroseverler için ücretsiz olarak sahneleyecek.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 27 Mart'ta Şehir Tiyatroları'nda 7 oyun tiyatroseverlerle buluşacak.
Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Hisse-i Şayia", Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde "Kahvede Şenlik Var", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Macbeth", Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde "Nora-Bir Bebek Evi", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Bizim Aile", Ümraniye Sahnesi'nde "Saadet Hanım", Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde ise "Ben Çağırmadım" başlıklı oyunlar, seyircilere ücretsiz sahnelenecek.
Oyunların biletleri "sehirtiyatrolari.ibb.istanbul" adresinden ya da "İBB Şehir Tiyatroları" mobil uygulamasından temin edilebilecek.
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