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Şehir Tiyatroları'ndan "Karbonsuz Sahne" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 14:20 | Son Güncelleme

Proje kapsamında sahnelenecek oyunlardaki sera gazı emisyonları hesaplanarak sıfırlanacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tehlikelerine karşı "Karbonsuz Sahne" projesi başlattı.

"Karbonsuz Sahne" isimli proje, geleneksel hale gelen ve Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde 2 Haziran'da başlayan "Yaz Oyunları" kapsamında hayata geçiriliyor.

Çevre ve iklim değişikliğine karşı duyarlılığın ortaya koyulması hedeflenen proje ile 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne de dikkati çekilecek.

Proje, Şehir Tiyatroları ve İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ (İSTAÇ) ortaklığıyla yürütülürken, "Yaz Oyunları" süresince sahnelenecek oyunlardaki sera gazı emisyonları hesaplanarak, İSTAÇ tarafından sıfırlanacak.

Projenin ilk etabıyla birlikte Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi, Türkiye'nin ilk sera gazı salınımı sıfırlanmış sahnesi olurken, Avrupa'nın da sayılı sahneleri arasına girecek.

Şehir Tiyatroları 2018-2019 oyun sezonunda tüm sahnelerinde, "Sıfır Karbon" projesiyle perde açmayı hedefliyor.

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ISTAC Karbonsuz Sahne şehir tiyatroları

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