"Şehir ve Sanat" İstanbul'un sanatçılar üzerindeki etkisini anlatacak

İSTANBUL (AA) - Şehir ve Sanat Programı, 19 Temmuz Perşembe günü 17.30'da ilk bölümüyle TRT Arapça kanalında yayına giriyor.

Yedirenk İletişim Grubu tarafından yapımcılığında çekilen belgeselde, Suriyeli sanatçı Adnan Al Ahmed, Filistinli Şair Samir Atiya, ünlü Iraklı Müzisyen Aida Nadeem ve Lübnanlı koleksiyoner Huzeyfe Damac gibi Arap dünyasında tanınan isimler yer alıyor.

Yönetmenliğini Fatih Cantürk, görüntü yönetmenliğini ise Ahmet Ozan Toksöz'ün yaptığı, sanat eserlerine ilham kaynağı olan İstanbul'un sanatçılar üzerinde bıraktığı etkinin işlendiği belgesel, 26 dakikalık 13 bölümden oluşuyor.

Programın her bölümünde, farklı sanat dallarındaki insanların bakış açıları ve onların ortaya koydukları sanat eserleri üzerinden şehir ve sanat ilişkisi ele alınıyor.

Programın genel koordinatörü Kemal Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'un son zamanlarda Ortadoğu kökenli çok sayıda Arap'ın yaşadığı bir şehir haline geldiğini belirterek, "Araplar bugüne kadar sürekli farklı şeylerle gündeme geldiler. Halbuki bunların içinde son derece kaliteli entelektüel, bilim adamı, akademisyen ve sanatçılar da var. Buradan hareketle İstanbul'da yaşayan farklı meslek dallarından Arap sanatçıları bulduk. İstanbul'da sanatlarını devam ettiren bu sanatçıların, şehrin kültüründen, atmosferinden ve manzarasından nasıl etkilendiklerini ve İstanbul'a geldikten sonra sanatlarında nelerin değiştiğini, bu şehrin onların sanatı üzerindeki etkilerini incelemeye başladık." diye konuştu.