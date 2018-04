MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Şehirler kimliklerini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya şu anda. Her yer birbirine benzemeye başladı. Size orada olduğunuzu hissettiren unsurlar azalmaya başladı." dedi.

Karaaslan, Toros Üniversitesi tarafından 45 Evler Kampüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "21. Yüzyılda Şehir, Mekan ve İnsan" konferansında yaptığı konuşmada, şehrin 4 duvar yapılardan ibaret olmadığını söyledi.

Son 15 yılda gerçekleştirilen şehircilik hamleleri ve yerel yönetimlerin özeniyle artık şehirlerde bundan önceki dramatik sorunların konuşulmadığını belirten Karaaslan, "Artık kanalizasyonlar akmıyor şehir meydanlarının ortasından. Bugün şehrin göbeğinde çöp dağları yok. Bugün bir gazete maske dağıtmak zorunda değil hava kirliliğinden dolayı ama bugün başka dertlerimiz var. İşte o yüzden diyoruz ki bugün yeni şeyler söylemek lazım." diye konuştu.

Geçmişi yaşatmanın sürekli restorasyon yapmak olmadığını vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Sürekli tarihi yapılara el atıp onları onarmak değil. Bu elbette önemli ama asıl önemli olan onları hayatın içine katabilme becerisi. Onları yaşamın bir parçası olarak değerlendirme becerisi. Her köşe başında, her sokakta karşımıza çıktığında üstlendiği fonksiyonla 21. yüzyıla hitap eden bir hal alması meselesi. Yani bir çocuğun betonun, plastiğin yoğun olduğu yerde kitap okumasıyla, 200-300 yıl önce inşa edilmiş bir tarihi yapıda okuması arasında ruhuna etki bakımından müthiş farklar var. İşte o yüzden diyoruz ki bütün unsurlar yaşamın bir parçası haline gelebilmeli. Kültür, sanat çıksın karşımıza her köşe başında. Hayatımızın bir parçası olsun. Kısacası şehri yaşayalım, çünkü şehir medeniyettir."