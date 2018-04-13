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"Şehirler kimliklerini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 19:16 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: - "Şehirler kimliklerini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya şu anda. Her yer birbirine benzemeye başladı. Size orada olduğunuzu hissettiren unsurlar azalmaya başladı" - "Türkiye olarak çok zor bir coğrafyadayız. Bu coğrafyada işler hiçbir zaman kolay olmadı. Görünen o ki bundan sonra da kolay olmayacak"

MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Şehirler kimliklerini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya şu anda. Her yer birbirine benzemeye başladı. Size orada olduğunuzu hissettiren unsurlar azalmaya başladı." dedi.

Karaaslan, Toros Üniversitesi tarafından 45 Evler Kampüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "21. Yüzyılda Şehir, Mekan ve İnsan" konferansında yaptığı konuşmada, şehrin 4 duvar yapılardan ibaret olmadığını söyledi.

Son 15 yılda gerçekleştirilen şehircilik hamleleri ve yerel yönetimlerin özeniyle artık şehirlerde bundan önceki dramatik sorunların konuşulmadığını belirten Karaaslan, "Artık kanalizasyonlar akmıyor şehir meydanlarının ortasından. Bugün şehrin göbeğinde çöp dağları yok. Bugün bir gazete maske dağıtmak zorunda değil hava kirliliğinden dolayı ama bugün başka dertlerimiz var. İşte o yüzden diyoruz ki bugün yeni şeyler söylemek lazım." diye konuştu.

Geçmişi yaşatmanın sürekli restorasyon yapmak olmadığını vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Sürekli tarihi yapılara el atıp onları onarmak değil. Bu elbette önemli ama asıl önemli olan onları hayatın içine katabilme becerisi. Onları yaşamın bir parçası olarak değerlendirme becerisi. Her köşe başında, her sokakta karşımıza çıktığında üstlendiği fonksiyonla 21. yüzyıla hitap eden bir hal alması meselesi. Yani bir çocuğun betonun, plastiğin yoğun olduğu yerde kitap okumasıyla, 200-300 yıl önce inşa edilmiş bir tarihi yapıda okuması arasında ruhuna etki bakımından müthiş farklar var. İşte o yüzden diyoruz ki bütün unsurlar yaşamın bir parçası haline gelebilmeli. Kültür, sanat çıksın karşımıza her köşe başında. Hayatımızın bir parçası olsun. Kısacası şehri yaşayalım, çünkü şehir medeniyettir."

- "Her yer birbirine benzemeye başladı"

Karaaslan, "kimlikli şehirler" vurgusunu çok önemsediklerini dile getirdi.

Her yerin birbirine benzemeye başladığına dikkati çeken Karaaslan, şunları kaydetti:

"Şehirler kimliklerini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya şu anda. Her yer birbirine benzemeye başladı. Size orada olduğunuzu hissettiren unsurlar azalmaya başladı. Bize nerede olduğumuzu hissettiren en önemli unsur elbette eserler. Orada yüzyıllar öncesini günümüze getiren eserler. Onları muhafaza ediyoruz, özenle saklıyoruz. Çok yıkıma uğramış, tahrip edilmiş ama bizim kıymetlilerimiz. Onun dışında size ne tanıdık geliyor. İşte biz onun peşindeyiz. İşte bugün temel konut sorunu çözülmüş. Altyapı problemleri çözülmüş. Şimdi ince işçilik dönemine geçmek zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz şehircilik konusunda. Yani bugün yeni bir şeyler söylemek lazım. Tam da birikimimiz bunun için müsait. Bunu hep birlikte yapacağız."

Karaaslan, yerel değerlerin evrensel kılınması durumunda başarılı olunabileceğini söyledi.

- "Geleceğe iz bırakma çabası içindeyiz"

Gençlerin yaşadığı şehirlere katkısının hiçbir zaman bugünkü kadar önemli olmadığını belirten Karaaslan, "Çünkü bugün gerçekleşen, yeniden uyanış. Çünkü geleceğe iz bırakma çabası içindeyiz. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu coğrafyasında eğer Mimar Sinan, Selçuklu'yu taklit etseydi Mimar Sinan olamazdı. Osmanlı mimarisi de ortaya çıkmazdı. Oradan feyz aldı, beslendi ama ortaya yeni bir şey koydu. İşte özgün işler çıkarmak gibi bir çabamız olmak zorunda. Çünkü Türkiye olarak çok zor bir coğrafyadayız. Bu coğrafyada işler hiçbir zaman kolay olmadı. Görünen o ki bundan sonra da kolay olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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