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"Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 18:12 | Son Güncelleme

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Fındıklı: - "Cumhurbaşkanı Şırnak'ı takip ederken elinin altındaki dosyada sizin beklentilerinizi takip edecek. Artık her yıl bu beklentileri yenileyerek kendisine sunacağız"

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Mahmut Mücahit Fındıklı, "Cumhurbaşkanı Şırnak'ı takip ederken elinin altındaki dosyada sizin beklentilerinizi takip edecek." dedi.

Fındıklı, bir otelde düzenlenen "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu"nun açılışında ülkenin 81 ilinde bu toplantıların düzenleneceğini hatırlattı.

Amaçlarının kentlerin yerel dinamiklerini ortaya çıkararak, ekonominin canlandırılması ve işsizliğin en aza indirilmesini sağlamak olduğunu kaydeden Fındıklı, 54 ilde yaptıkları çalıştayın 55'incisini Şırnak'ta gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

"Yerelde birtakım aksaklıklar oluyor ve Ankara bunu görmeyebiliyor veya bizim Ankara'dan önemli gördüğümüz bir problem aslında burada çok da önem arz etmiyor." diyen Fındıklı, önemli konuların tespit edilmesi açısından bu forumu çok önemsediklerini vurguladı. Fındıklı, "Burada sizin gözünüzün önünde tespit edilen konuları 2018'deki ödenek programlarını daha da zenginleştirmek suretiyle hızla bitirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Çalıştay sonunda tespit edilen beklentileri raporlaştırıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacaklarını aktaran Fındıklı, "Cumhurbaşkanı Şırnak'ı takip ederken elinin altındaki dosyada sizin beklentilerinizi takip edecek. Artık her yıl bu beklentileri yenileyerek kendisine sunacağız." ifadesini kullandı.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da forumun Şırnak için önemine değindi.

Şırnak'ın tarım, hayvancılık, enerji ve madencilik açısından avantajlı olduğunu, ayrıca ithalat ve ihracat avantajlarının da bulunduğunu belirten Erkan, herkese düşen görevin bu dinamikleri en iyi şekilde bir araya getirebilmek, aktif kılabilmek olduğunu vurguladı.

Erkan, ekonominin kalkındığı alanlarda huzur ve sükuneti de görebilmenin mümkün olduğuna dikkati çekti.

Forum katılımcıların soru ve önerileri ile devam etti.

Programa, Şırnak Vali Yardımcıları Adem Ergül ve Sercan Gökdemir, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının temsilcileri ile iş adamları katıldı.

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