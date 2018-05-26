HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Şehirlerin güvenliği için metruk binalar yıkılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 14:15 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge doğrultusunda, suç örgütlerinin yuvalandığı, aynı zamanda çevre kirliliğine yol açan metruk ve atıl binalar yıkılıyor - Ülke genelinde son iki ayda yürütülen çalışmalar kapsamında, metruk ve atıl durumda olduğu tespit edilen 60 bin 503 binadan 19 bin 686'sı yıkıldı

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge doğrultusunda, suç örgütlerinin yuvalandığı, aynı zamanda çevre kirliliğine yol açan metruk ve atıl binalar yıkılıyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binalar ve enkazlarının, başta uyuşturucu olmak üzere, zararlı maddelerin kullanımı, gizlenmesi ve kaçakçılığının yapılması gibi amaçlarla kullanıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçildi.

Bakanlık tarafından 14 Mart 2018'de 81 il valiliğine gönderilen "Metruk Binalar Genelgesi" ile bu tür binaların tespit edilip mevzuata uygun şekilde yıkılması talimatı verildi.

Genelgenin ardından il ve ilçe belediyeleri ve il özel idareleri tarafından, metruk bina tespiti ve yıkım kararı, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca hızlandırıldı.

Valiliklerce il ve ilçelerde boş ve atıl durumda bulunan metruk binalar tespit edildi. Bu binalara girilmemesi için önlerine engel konuldu ve çevrelerindeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Güvenlik tedbirleri kapsamında bu bölgelerde asayiş devriye hizmetleri yoğunlaştırıldı. Bina çevrelerinde karşılaşılan muhtaç kişilere de gerekli yardımlar yapıldı.

Ülke genelinde son 2 ayda yürütülen çalışmalar kapsamında metruk ve atıl durumda olduğu tespit edilen 60 bin 503 binadan 19 bin 686'sı yıkıldı. Kalan 40 bin 817 binanın yıkımı için İmar Kanunu çerçevesinde hukuki süreç devam ediyor.

- En fazla yıkım Ankara'da

Ankara, 3 bin 859 binayla en fazla metruk binanın yıkıldığı il oldu. Başkenti bin 298 binayla Aksaray takip etti. Kayseri'de bin 225, Erzincan'da bin 99, İstanbul'da 759 ve Bursa'da 550 metruk bina yıkıldı.

Bakanlık yetkililerinin bölgelerde düzenlediği "Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantıları"nda da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelenin yanı sıra il ve ilçelerdeki metruk binalara özel önem verilmesi, bu binaların çevrelerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması istenmişti.

PARTNERAşkları ilk günkü gibi! Maldivler'de 21. yıl nikahıAşkları ilk günkü gibi! Maldivler'de 21. yıl nikahı
Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin bayram yoğunluğuÖncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin bayram yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Metruk Binalar Genelgesi metruk ve atıl bina

En Çok Okunan Haberler

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Kibariye ile Ali Küçükbalçık ilişkisinde olaylar! İşte o kadın!

Kibariye ile Ali Küçükbalçık ilişkisinde olaylar! İşte o kadın!

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Bingöl'de jandarma karakoluna roketli saldırı! Çatışma çıktı

Bingöl'de jandarma karakoluna roketli saldırı! Çatışma çıktı

Hakkari'de gece yarısı patlama sesleri duyuldu!

Hakkari'de gece yarısı patlama sesleri duyuldu!

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Suriyeliler akın akın gidiyor ama Muharrem İnce seçilirse dönemeyecekler

Suriyeliler akın akın gidiyor ama Muharrem İnce seçilirse dönemeyecekler

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin bayram yoğunluğu

Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin bayram yoğunluğu

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Muharrem İnce ve eşi alışverişe çıktı

Muharrem İnce ve eşi alışverişe çıktı

Herkesin içinde tekme tokat dayak attı!

Herkesin içinde tekme tokat dayak attı!

71 yaşında! Yaptığı şey kan dondurdu

71 yaşında! Yaptığı şey kan dondurdu

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.