Şehirlerin güvenliği için metruk binalar yıkılıyor

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge doğrultusunda, suç örgütlerinin yuvalandığı, aynı zamanda çevre kirliliğine yol açan metruk ve atıl binalar yıkılıyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binalar ve enkazlarının, başta uyuşturucu olmak üzere, zararlı maddelerin kullanımı, gizlenmesi ve kaçakçılığının yapılması gibi amaçlarla kullanıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçildi.

Bakanlık tarafından 14 Mart 2018'de 81 il valiliğine gönderilen "Metruk Binalar Genelgesi" ile bu tür binaların tespit edilip mevzuata uygun şekilde yıkılması talimatı verildi.

Genelgenin ardından il ve ilçe belediyeleri ve il özel idareleri tarafından, metruk bina tespiti ve yıkım kararı, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca hızlandırıldı.

Valiliklerce il ve ilçelerde boş ve atıl durumda bulunan metruk binalar tespit edildi. Bu binalara girilmemesi için önlerine engel konuldu ve çevrelerindeki güvenlik önlemleri artırıldı.