Şehit acısı Yozgat’a düştü

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Hamza Dursun Pampal’ın şehadet haberi, Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi Küçükçalağıl köyündeki baba ocağına ulaştı.
Çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit düşen Uzman Çavuş Hamza Dursun Pampal’ın şehadet haberi, Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi Küçükçalağıl köyündeki ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.
Şehidin evli ve 2.5 yaşında bir çocuğunun olduğu öğrenildi. Şehidin naaşı yarın Ağrı’dan hava yoluyla Kayseri’ye oradan da kara yoluyla Yozgat Sarıkaya Küçükçalağıl köyüne getirilecek. Şehit Pampal’ın cenazesi ise öğle namazını müteakip Küçükçalağıl’da defnedilecek.
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